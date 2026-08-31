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00918上次領息也填息…股價創歷史新高！本季再加碼配發1.75元
大華優利高填息30（00918）本期預估每單位配發1.75元，單季殖利率約5.06％！
回顧上期配息，00918每單位配發1.26元，當時就已經讓不少投資人相當驚喜；沒想到這一期配息又再往上調高0.49元，成長幅度約38.89％，配息表現再度成為市場焦點。
而且上期不只配得高，填息速度也很漂亮！
00918上期除息後，已經在2026/7/31完成填息。而且這段期間大盤都還沒有收復6/22的前波高點，但00918不只順利完成填息，後續股價更一路突破前高，甚至創下掛牌以來新高！
配得高、填得回去，也難怪這一期配息公布前，就有不少投資人相當期待。
你滿意00918這一期的配息表現嗎？
如果想參與本期除息，最晚要在9/17前買進或持有，預計9/18除息、10/15發放股利。
至於這一期持有幾張會被課徵補充保費？就要等9/16公告配息組成後，才能進一步計算囉！
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