00999A年化配息率衝10%！00935配1.83元 野村雙雄9月16日同步除息

台股近期受國際情勢、通膨與利率政策等因素影響，市場波動加劇，不過基本面仍具支撐，AI產業投資循環與企業獲利成長仍是市場關注焦點。主動野村臺灣高息ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（00999A）及野村臺灣新科技50ETF（00935）今（31）日公布第一階段收益分配公告，除息日皆為9月16日，提醒投資人若欲參與本次除息，最後買進日為9月15日，收益分配預計於10月15日發放。

00999A預估配息金額為每單位0.29元，若以今日收盤價11.42元計算，單次配息率2.54%，年化配息率10.16%。 00935預估配息金額為每單位1.83元，若以今日收盤價57.30元計算，單次配息率3.19%，年化配息率6.39%。

根據臺灣集中保管結算所資料顯示，今年5月甫掛牌上市的00999A，最新受益人數已來到86,889人；聚焦創新科技領域的00935最新受益人數則達122,510人，今年以來人數大幅增加逾7萬人，成長幅度達151.9%，另根據證交所資料顯示，00935定期定額戶數已正式突破2萬人大關，躍升為第19名，成為投資人佈局科技股的熱門選擇。

00999A基金經理人游景德表示，近期市場波動主要受到美伊地緣政治局勢、通膨壓力變化，以及聯準會利率政策方向等總體經濟因素影響，不過回歸基本面觀察，台股企業營運動能仍具支撐。四大雲端服務供應商（CSP）持續上修AI資本支出，預估2027年合計資本支出將上修至1兆美元，顯示AI基礎建設投資循環仍在延續。根據野村投信內部股票池數據預估，2026年企業EPS年增率（YoY）已上修至74%，連續第8個月上修；同時，在AI規格升級與缺貨漲價趨勢延續下，台灣相關供應鏈可望持續受惠，業績能見度亦已延伸至2028年。

00935基金經理人林怡君則指出，8月台股上漲仍帶有跌深反彈色彩，但從反彈結構來看，市場重新聚焦的依舊是今年以來表現強勢的AI產業主線。

隨AI應用持續擴大，產業發展也逐步從單純擴充晶片算力，延伸至資料中心整體基礎建設升級，從電力、散熱、資料傳輸到先進封裝等環節，都需要同步提升效率與規格，帶動台灣相關供應鏈持續受惠。00935聚焦台灣創新科技產業，配置以先進製程／封裝、ASIC及電源供應為三大核心，合計占比超過七成，並搭配布局CCL／PCB、光通訊／CPO及散熱等領域，持續掌握AI基礎建設擴建與規格升級所帶動的產業需求。

00935報酬率表

三個月 六個月 一年 二年 今年以來 成立以來 5.33% 53.31% 136.58% 171.81% 78.23% 292.49%





資料來源：投信投顧公會委請之台大教授版本，2026/7/31，00935成立日為2023/10/23。





基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。

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