137.5萬投資人嗨翻天 00919配息1.1元創新高、估年化配息率13.77%

擁有逾137萬名受益人的高人氣國民ETF 群益台灣精選高息（00919）31日公布第14次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF第14次配息期前公告預估配發金額為新台幣1.1元，以8月31日收盤價31.96元來推算，預估年化配息率13.77%，為連續14季維持10% 以上，延續高又穩的配息政策。本次除息日為2026年 9月 16 日，參與除息最後買進日為2026年9月15日，配息發放日為10月15日。

據了解，00919本次預估配息金額1.1元是連續第3季創新高，金融股財報亮麗，加上金融股預期受惠投資收益回升，近期金控股價表現亮麗、金融指數飆升新高，也讓00919股價持續創新高，金融持股比例高的台股高股息ETF，續航力不容小覷。整體而言，00919本次創了股價、規模、配息金額、年化配息率均再創新高的四高紀錄。

ETF理財達人表示，00919成分股在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。以最新的成分股來看，金融股整體權重提升至51.01%。在金融類股的布局十分的完整，涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、凱基金（2883），波動度相對穩定，成分股特性更加適合長期存股。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

市場法人表示，選擇台股高息ETF要看配息金額、年化配息率、填息力，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多，填息能力更是讓投資人息利雙收。是否有穩定的配息能力也是重要觀察指標，以00919為例，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，成立來最低配息金額為0.54元，最高為1.1元，連續14季維持年化配息率10%以上的穩定配息政策，加上股價創新高填息力強，因此是存股族值得選擇的標的。

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