00919配息再創高！配1.1元、單季配息殖利率衝3.44%

台股8月最後一個交易日震盪收黑，不過，擁有近137萬位受益人的高人氣ETF-群益台灣精選高息（00919）31日逆勢上漲，收在31.96元，改寫成立來新高。同時，公告每受益權單位擬配發1.1元，也刷新掛牌來新高紀錄，以收盤價換算，單季配息殖利率3.44%，同樣改寫新高。

群益台灣精選高息今日上漲0.52元或1.65%，收在31.96元，成交78,140張；累計8月來上漲8.08%，贏過加權報酬指數。

回顧群益台灣精選高息過去配息表現，前一季度每受益權配發1元，刷新掛牌新紀錄，單季配息殖利率3.25%，近一年實際配息殖利率11.43%。今日公告第14次配息，延續了高又穩的配息政策，本次除息日為9月16日，參與除息最後買進日為9月15日，配息發放日為10月15日。

據了解，群益台灣精選高息本次預估配息金額1.1元是連續三季創新高，而金融股財報亮麗，加上金融股預期受惠投資收益回升，近期金控股價表現亮麗、金融指數飆升新高，也讓群益台灣精選高息股價持續創新高，金融持股比例高的台股高股息ETF，續航力不容小覷。整體而言，群益台灣精選高息本次創了股價、配息金額、配息率均再創新高的三高紀錄。

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