快訊

濁水溪泛舟3人受困...救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

教長開學首日稱教師聘任率逾99% 9大教師工會：超鐘點撐出的數字假象

南部再添國際機場？達人分析「蓋好也無法24小時營運」：宵禁更難解

聽新聞
0:00 / 0:00

00919配息再創高！配1.1元、單季配息殖利率衝3.44%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
擁有近137萬位受益人的高人氣ETF-群益台灣精選高息（00919）31日逆勢上漲，收在31.96元。圖／AI生成
擁有近137萬位受益人的高人氣ETF-群益台灣精選高息（00919）31日逆勢上漲，收在31.96元。圖／AI生成

台股8月最後一個交易日震盪收黑，不過，擁有近137萬位受益人的高人氣ETF-群益台灣精選高息（00919）31日逆勢上漲，收在31.96元，改寫成立來新高。同時，公告每受益權單位擬配發1.1元，也刷新掛牌來新高紀錄，以收盤價換算，單季配息殖利率3.44%，同樣改寫新高。

群益台灣精選高息今日上漲0.52元或1.65%，收在31.96元，成交78,140張；累計8月來上漲8.08%，贏過加權報酬指數。

回顧群益台灣精選高息過去配息表現，前一季度每受益權配發1元，刷新掛牌新紀錄，單季配息殖利率3.25%，近一年實際配息殖利率11.43%。今日公告第14次配息，延續了高又穩的配息政策，本次除息日為9月16日，參與除息最後買進日為9月15日，配息發放日為10月15日。

據了解，群益台灣精選高息本次預估配息金額1.1元是連續三季創新高，而金融股財報亮麗，加上金融股預期受惠投資收益回升，近期金控股價表現亮麗、金融指數飆升新高，也讓群益台灣精選高息股價持續創新高，金融持股比例高的台股高股息ETF，續航力不容小覷。整體而言，群益台灣精選高息本次創了股價、配息金額、配息率均再創新高的三高紀錄。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00919群益台灣精選高息ETF基金 ETF 季配息 配息 殖利率

延伸閱讀

00919衝破31元！第3季配息倒數…能再創新高？棒棒：3情境推估

00919配息多少才合理？維持1元殖利率破12%…知美談存股心態

五檔ETF創新高價 00919、00939等高息及航運主題商品各擁利多

下半年績效居冠！00961規模衝破百億大關…挾年化18％高息迎除息

相關新聞

00918上次領息也填息…股價創歷史新高！本季再加碼配發1.75元

大華優利高填息30（00918）本期預估配發1.75元，單季殖利率約5.06％，較上期增0.49元，預計9月18日除息、10月15日發放。

00999A年化配息率衝10%！00935配1.83元 野村雙雄9月16日同步除息

00999A、00935將於9月16日同步除息，預估配息0.29元、1.83元，年化配息率10.16%、6.39%；最後買進日為9月15日。

137萬投資人嗨翻天！00919配息1.1元創新高 預估年化配息率13.77%

擁有近137萬位受益人的高人氣國民ETF 00919今日公布第14次配息期前公告。據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息（00919）ETF第14次配息期前公告預估配發金額為1.1元，以8月31日收盤價31.96元來推算，預估年化配息率13.77%，為連續14季維持10% 以上，延續了高又穩的配息政策。此次除息日為2026年9月16日，參與除息最後買進日為2026年9月15日，配息發放日為10月15日。

00406A爆量43萬張奪ETF冠軍！年化配息率衝17％ 明天最後買進日

00406A今日爆量42.99萬張，登ETF成交冠軍；明為除息前最後買進日，每單位配息0.138元，年化配息率約17.1%。

00919配息多少才合理？維持1元殖利率破12%…知美談存股心態

00919配息受關注，知美估算每季1元屬「及格」、1.14元以上超預期，並提醒高股息能否延續比創高更重要，投資人勿只追逐高殖利率。

00406A配息為何這麼高？股民好奇掩護性買權能撐多久

00406A月配息升至0.138元，引發股民關注掩護性買權收益能否支撐高配息；數據顯示其整體漲幅仍落後0050及兩檔正2ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。