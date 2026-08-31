00406A爆量43萬張奪ETF冠軍！年化配息率衝17％ 明天最後買進日

聯準會主席華許在全球央行年會上釋出偏鷹派訊號，拖累今日亞股全面走弱，台股終場下跌202.98點、0.44%，ETF的熱度依舊活絡，共有3檔成交量躋身上市櫃股票前十名。其中，將於9月2日除息的主動中信台灣收益（00406A）爆出大量，單日成交量42.99萬張，逼近43萬張，居所有ETF成交量第一、所有上市櫃股票的第三。

由於明日為本次參與配息的最後買進日，不少投資人趁盤勢修正之際逢低布局，希望把握這波配息及年化配息率約17%的機會。

主動中信台灣收益（00406A）今日也公告第2次配息結果，每受益權單位配發0.138元，以今日收盤價9.67元計算，單次配息率約1.43%、年化配息率約17.1%。值得注意的是，本次配息結構與上月相同，100%來自權利金收益。

投資專家表示，00406A此次配息組成符合市場預期，全數來自權利金收入。對投資人而言，此類收益無須列入股利所得課稅，也不需負擔二代健保補充保費，因此對高資產族群而言，具備較佳的稅務效率優勢。

另一方面，不同於傳統高股息ETF主要仰賴成分股發放現金股利作為收益來源，當市場進入除權息淡季時，股利收入可能減少，進而影響配息表現。相較之下，權利金收入只要市場維持交易需求，便有機會持續產生現金流。尤其在目前震盪或緩步走升的盤勢中，權利金收益相對穩定，有助於提升配息來源的韌性。

展望台股後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，台股在短期漲幅擴大後，市場追價意願可能轉趨保守，加上AI族群累積漲幅已高，不排除短線出現技術性拉回。不過，若市場成交量仍能維持高檔水準，回檔反而有助於籌碼沉澱，並提供中長期投資人較佳的布局機會。

張書廷進一步指出，目前全球AI資本支出尚未出現放緩跡象，台灣企業獲利預估也持續上修。在基本面支撐下，半導體、AI伺服器、先進封裝、高階PCB／CCL、散熱、光通訊及網通設備等產業的成長動能可望延續。整體而言，台股短線仍將維持震盪偏多格局，若盤勢出現拉回，反而可留意相關受惠產業的布局機會。

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