00919配息多少才合理？維持1元殖利率破12%…知美談存股心態
00919群益台灣精選高息9月配息受到存股族關注。財經YouTuber知美指出，重點已不只是00919能否繼續提高配息，而是高配息能否延續。依影片估算，00919若維持每單位配息1元就算「及格」；若提高至1.14元以上，則超乎其預期。
知美整理，今年三檔高人氣高股息ETF都曾調高配息。0056元大高股息由0.866元提高至1.35元，增幅約55.89%；00878國泰永續高股息從0.4元提高至1.01元，增幅約152.5%；00919則從0.54元增至1元，增幅約85.19%。
不過他提醒，配息提高不代表未來都能維持，投資人不宜只看到配息創高就急著進場。
|ETF
|原配息
|最新配息
|增加幅度
|0056 元大高股息
|0.866元
|1.35元
|55.89%
|00878 國泰永續高股息
|0.40元
|1.01元
|152.50%
|00919 群益台灣精選高息
|0.54元
|1.00元
|85.19%
知美表示，高股息ETF配息來源除了成分股現金股利，也可能包括操作股票產生的已實現資本利得。市場走強、成分股累積資本利得，再加上現金股利，就有較大的配息空間；但市場不會保證一路上漲，因此配息與填息速度都不能視為固定。
依知美影片估算，0056年化殖利率約10.38%、00878約12.51%、00919約13.16%，目前以00919最高。
他指出，00919過去三年的年化殖利率約落在11%附近，目前約13%已高於過去水準，因此沒有必要只為追求更高殖利率而持續增加配息。
|ETF
|知美影片估算年化殖利率
|0056 元大高股息
|10.38%
|00878 國泰永續高股息
|12.51%
|00919 群益台灣精選高息
|13.16%
至於多少才算超乎預期？知美以年化殖利率15%以上為觀察標準，估算00919單季配息若提高至1.14元以上，就會超出預期。不過他強調，這只是個人期待，實際配息仍以投信正式公告為準。
除了殖利率，知美認為還要觀察ETF有多少資源可以支應配息。
依影片針對基金淨值組成的估算，在市場價格沒有重大變化的假設下，0056最多約可支應20季目前水準的配息，00878約17季、00919約15季；但部分資本損益會隨市場價格變動，因此僅為假設性估算。
|ETF
|影片中估算最多可維持目前配息
|0056 元大高股息
|約20季
|00878 國泰永續高股息
|約17季
|00919 群益台灣精選高息
|約15季
|註：為知美依影片當時基金淨值組成所作的估算，資本損益會隨市場價格變動，並非保證未來可維持相同配息季數。
知美表示，高股息ETF多從台股中篩選具獲利能力的企業，因此不能單純認定哪一檔選股一定比較好。配息較高，可供配息的資源可能消耗較快；配息較低，則有機會維持較久，投資人仍應依自己的資金需求選擇。
談到配置高股息ETF的原因，知美表示，自己並非追求最高報酬，而是希望多頭時爭取較高配息與殖利率，長期則追求配息、殖利率與填息相對穩定。由於高股息ETF是自己面對市場震盪仍能抱得住的商品，因此選擇長期定期定額並將股息再投入。
知美也認為，投資初期影響資產累積的重要因素之一是本金。以1萬元本金為例，即使取得很高的投資報酬率，增加的絕對金額仍有限；與其花大量時間追求每次都選到最好的商品，不如增加收入與本金，再透過長期投入累積資產。
若假設00919每季配息1元，知美試算，平均每月想增加1萬元現金流、每季領3萬元，需要約30張00919，影片估算成本約91.17萬元；若平均每月領3萬元、每季9萬元，則需約90張，成本約273.51萬元。
上述試算均以未來維持每季配息1元為前提，並非保證收入。
|平均每月現金流目標
|每季股息目標
|00919持有張數
|影片估算投入成本
|1萬元
|3萬元
|約30張
|約91.17萬元
|3萬元
|9萬元
|約90張
|約273.51萬元
|註：試算前提為00919未來仍維持每季配息1元，僅為知美影片中的情境試算，並非保證配息。
至於00919目前是否適合進場，知美影片引用的市場價格約30.39元、年線約24.45元，因此認為近期股價相對強勢。
若單純假設全年配息4元，以9%殖利率反推，股價44.44元以下可達9%以上殖利率；但前提仍是未來每季維持配息1元，44.44元並非股價目標價或保證合理價。
|00919觀察項目
|知美影片引用數值
|影片當時市場價格
|30.39元
|年線價格
|24.45元
|假設全年配息4元、殖利率9%
|44.44元以下
|註：44.44元為單純依「全年配息4元÷9%殖利率」反推的價格，並非股價目標價或保證合理價。
知美最後表示，00919這次若維持配息1元以上，就符合其對目前殖利率的期待；若提高至1.14元以上，則屬超乎預期。相較單次配息再創新高，她更關注高配息能否延續，以及能否找到自己面對市場漲跌仍能長期持有的方式。
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