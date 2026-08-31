00919配息多少才合理？維持1元殖利率破12%…知美談存股心態

00919群益台灣精選高息9月配息受到存股族關注。財經YouTuber知美指出，重點已不只是00919能否繼續提高配息，而是高配息能否延續。依影片估算，00919若維持每單位配息1元就算「及格」；若提高至1.14元以上，則超乎其預期。

知美整理，今年三檔高人氣高股息ETF都曾調高配息。0056元大高股息由0.866元提高至1.35元，增幅約55.89%；00878國泰永續高股息從0.4元提高至1.01元，增幅約152.5%；00919則從0.54元增至1元，增幅約85.19%。

不過他提醒，配息提高不代表未來都能維持，投資人不宜只看到配息創高就急著進場。

ETF 原配息 最新配息 增加幅度 0056 元大高股息 0.866元 1.35元 55.89% 00878 國泰永續高股息 0.40元 1.01元 152.50% 00919 群益台灣精選高息 0.54元 1.00元 85.19%

知美表示，高股息ETF配息來源除了成分股現金股利，也可能包括操作股票產生的已實現資本利得。市場走強、成分股累積資本利得，再加上現金股利，就有較大的配息空間；但市場不會保證一路上漲，因此配息與填息速度都不能視為固定。

依知美影片估算，0056年化殖利率約10.38%、00878約12.51%、00919約13.16%，目前以00919最高。

他指出，00919過去三年的年化殖利率約落在11%附近，目前約13%已高於過去水準，因此沒有必要只為追求更高殖利率而持續增加配息。

ETF 知美影片估算年化殖利率 0056 元大高股息 10.38% 00878 國泰永續高股息 12.51% 00919 群益台灣精選高息 13.16%

至於多少才算超乎預期？知美以年化殖利率15%以上為觀察標準，估算00919單季配息若提高至1.14元以上，就會超出預期。不過他強調，這只是個人期待，實際配息仍以投信正式公告為準。

除了殖利率，知美認為還要觀察ETF有多少資源可以支應配息。

依影片針對基金淨值組成的估算，在市場價格沒有重大變化的假設下，0056最多約可支應20季目前水準的配息，00878約17季、00919約15季；但部分資本損益會隨市場價格變動，因此僅為假設性估算。

ETF 影片中估算最多可維持目前配息 0056 元大高股息 約20季 00878 國泰永續高股息 約17季 00919 群益台灣精選高息 約15季 註：為知美依影片當時基金淨值組成所作的估算，資本損益會隨市場價格變動，並非保證未來可維持相同配息季數。

知美表示，高股息ETF多從台股中篩選具獲利能力的企業，因此不能單純認定哪一檔選股一定比較好。配息較高，可供配息的資源可能消耗較快；配息較低，則有機會維持較久，投資人仍應依自己的資金需求選擇。

談到配置高股息ETF的原因，知美表示，自己並非追求最高報酬，而是希望多頭時爭取較高配息與殖利率，長期則追求配息、殖利率與填息相對穩定。由於高股息ETF是自己面對市場震盪仍能抱得住的商品，因此選擇長期定期定額並將股息再投入。

知美也認為，投資初期影響資產累積的重要因素之一是本金。以1萬元本金為例，即使取得很高的投資報酬率，增加的絕對金額仍有限；與其花大量時間追求每次都選到最好的商品，不如增加收入與本金，再透過長期投入累積資產。

若假設00919每季配息1元，知美試算，平均每月想增加1萬元現金流、每季領3萬元，需要約30張00919，影片估算成本約91.17萬元；若平均每月領3萬元、每季9萬元，則需約90張，成本約273.51萬元。

上述試算均以未來維持每季配息1元為前提，並非保證收入。

平均每月現金流目標 每季股息目標 00919持有張數 影片估算投入成本 1萬元 3萬元 約30張 約91.17萬元 3萬元 9萬元 約90張 約273.51萬元 註：試算前提為00919未來仍維持每季配息1元，僅為知美影片中的情境試算，並非保證配息。

至於00919目前是否適合進場，知美影片引用的市場價格約30.39元、年線約24.45元，因此認為近期股價相對強勢。

若單純假設全年配息4元，以9%殖利率反推，股價44.44元以下可達9%以上殖利率；但前提仍是未來每季維持配息1元，44.44元並非股價目標價或保證合理價。

00919觀察項目 知美影片引用數值 影片當時市場價格 30.39元 年線價格 24.45元 假設全年配息4元、殖利率9% 44.44元以下 註：44.44元為單純依「全年配息4元÷9%殖利率」反推的價格，並非股價目標價或保證合理價。

知美最後表示，00919這次若維持配息1元以上，就符合其對目前殖利率的期待；若提高至1.14元以上，則屬超乎預期。相較單次配息再創新高，她更關注高配息能否延續，以及能否找到自己面對市場漲跌仍能長期持有的方式。

◎本文獲 知美JiMMY 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。