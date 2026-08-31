00406A配息為何這麼高？股民好奇掩護性買權能撐多久

主動中信台灣收益（00406A）近期配息受到股民關注，一名PTT網友表示，自己從00406A第一次配息時就開始注意，由於有每月現金流需求，當初曾在主動國泰動能高息（00400A）與00406A之間考慮，最後因00406A當時股價破發，選擇投入00400A，沒想到00406A第二個月配息反而增加，讓他開始好奇高配息究竟從何而來。

原PO指出，00406A股價不到10元，上個月配息0.12元、這個月則提高至0.138元。他知道00406A有掩護性買權收益，但仍疑惑光靠相關策略，是否真的有辦法每個月維持這樣的配息水準，甚至開始考慮自己是否應該從00400A「跳槽」。

另一名網友則從股價漲幅切入，拿00406A與0050、00631L及00685L進行比較。按照他整理的數據，00406A在6月11日至6月30日上漲5.85%，7月1日至7月11日卻大跌14.36%，到了8月3日至8月31日又反彈12.08%，8月單月表現甚至高於另外3檔ETF。

不過，若按照該網友列出的區間數據計算，00406A總體股價漲幅約3.57%，同期0050為7.9%、00631L為12.52%、00685L為11.85%。他因此認為，00406A雖然8月漲幅小幅勝出，但由於7月跌幅較重，整體股價漲幅目前仍落後0050與兩檔正2ETF，決定繼續觀察9月表現並持續存股。

此外，原PO也提到，00406A當天有58張股票遭借券、費率1.5%，因此猜測「有人想放空了」。整串討論的焦點也從00406A為何能月配這麼多，延伸到高配息之外的股價表現；至少從原PO整理的這段期間來看，8月反彈相當明顯，但整體股價漲幅仍未追上他拿來比較的0050與正2ETF。

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