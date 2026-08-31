台股一度跌破五日線 個股成交前五大四檔ETF、這檔衝第一

主動式ETF憑藉專業經理人主動選股與每日公開持股的高透明度，問世以來迅速躍升為市場焦點。截至8月28日，主動式股票型ETF檔數已由最初的僅僅三檔爆發性成長至31檔。隨著選擇大增，投資人眼光日益挑剔，不再滿足於戰勝大盤，而是拿放大鏡檢視經理人操盤實力。根據CMoney資料顯示，今年以來股東人數大增的標的，清一色擁有強悍績效打底，唯有衝上同類前段班，才是當前投資人認可的人氣王。

2026-08-31 13:21