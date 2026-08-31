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台股一度跌破五日線 個股成交前五大四檔ETF、這檔衝第一
台股31日開低，一度大跌881點並跌破五日線，投資人勇於搶進ETF。盤中成交量前五大有四檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾42萬張排名第一，主動統一台股增長（00981A）逾22萬張排名第三，群益臺灣加權正2（00685L）逾21萬張排名第一，主動統一升級50（00403A）逾20萬張排名第五。其他個股是群創（3481）逾23萬張排名第二。
不過盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有536萬，國巨*（2327）有365萬，主動統一台股增長有250萬，日月光投控（3711）有246萬，南亞（1303）有203萬，前五大有二檔ETF。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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