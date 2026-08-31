主動式ETF戰國時代來臨！這檔績效狂飆77% 吸粉76萬人

主動式ETF憑藉專業經理人主動選股與每日公開持股的高透明度，問世以來迅速躍升為市場焦點。截至8月28日，主動式股票型ETF檔數已由最初的僅僅三檔爆發性成長至31檔。隨著選擇大增，投資人眼光日益挑剔，不再滿足於戰勝大盤，而是拿放大鏡檢視經理人操盤實力。根據CMoney資料顯示，今年以來股東人數大增的標的，清一色擁有強悍績效打底，唯有衝上同類前段班，才是當前投資人認可的人氣王。

台股今年走勢如同洗三溫暖，帶動主動式ETF人氣明顯分化。據CMoney統計至8月28日，股東人數大增者皆挾帶亮眼績效吸引資金湧入。主動統一台股成長以大增76.6萬人奪冠，今年以來績效狂飆77.94%；第二名的主動復華未來50今年以來績效也高達74.79%，今年以來增加26萬人居次；海外主動式ETF規模王主動統一全球創新亦在62.6%績效護航下，大吸19.4萬人搶進前三。

統一投信台股研究團隊表示，上周台股因等待央年年會與輝達財報，上半周市場呈觀望、量能低迷呈盤整；但隨著輝達財報優於預期，AI需求強勁，外資轉為大幅買超，指數走揚。央行年會中，華許表示美國經濟強韌、企業獲利佳，惟通膨未達2%目標，市場解讀9月升息機率升溫，美股隨之承壓。

展望後市，統一投信台股研究團隊指出，企業獲利與訂單能見度維持良好，AI需求動能未見降溫；後續觀察重點在聯準會政策走向，須留意9月11日CPI數據，及其對9月16日FOMC決策的影響。短線因指數接近前波高點，盤整機率較高，拉回可觀察季線支撐力道，若守穩季線之上，中長線多頭趨勢預期延續；本周另需留意MSCI調整效應及半導體展。

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