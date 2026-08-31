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欣興要跌幾根？分析師：先看外資和主動式ETF的態度 ABF抄底時候未到

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
欣興31日跳空以跌停999元開出後鎖死，跌出千金股行列。聯合報系資料照
欣興31日跳空以跌停999元開出後鎖死，跌出千金股行列。聯合報系資料照

PCB載板大廠欣興（3037）28日驚爆被桃園地方檢察署指揮桃園市調處搜索，雖連發兩次重大訊息說明，且在官網上發出說明強調，檢調單位調查之爭議產品主係PCB產品，非載板產品，不過，股價仍是跌停深鎖，證券分析師認為，這起事件對欣興恐有兩大傷害，後續想止跌，還要看外資和主動式ETF的態度，他同時強調，在事件未明朗前， 想抄底ABF的時候未到。

欣興31日跳空以跌停999元開出後鎖死，跌出千金股行列，市價及跌停排隊賣單超過9.5萬張，盤中甚至又傳出檢調上午進行第二波搜索，但消息仍待證實；欣興重挫之外，ABF股也是下跌居多。

景碩（3189）受大股東和碩集團華瑋投資28日申報擬賣股1.6萬張的影響股價重挫，早盤以844元開低，一度下挫至跌停810元，盤中跌幅逾9%；南電（8046）則是震盪激烈，早盤以1,220元開低後翻紅至1,325元，上漲85元， 漲幅6.85%，但隨後賣壓加重，翻黑下滑至1,155元，下跌85元，高低價振幅達13.7%。

證券分析師張陳浩表示，欣興遭檢調搜索的傷周主要有兩點，一是市場產生公司治理的疑慮，二是恐觸及美國總統川普的敏感神經，進而影響到輝達的態度，至於欣興會跌多深？他則是認為要看外資及主動式ETF的態度。

張陳浩解釋，南電盤中出現震盪，股價先拉升翻紅後又下挫翻黑， 主要是市場對欣興事件的聯想發酵，一開始可能是認為有轉單的效應，但隨後則是不免用業界常態來看待，擔心是否也會有類似的情況發生，心理上的想像擴大，對股價造成影響。

張陳浩強調，欣興的衝擊會有多大？目前只能先等事件明朗化兩說，ABF還不是抄底的時候。

根據上周五的統計，外資買超欣興3,673張，統計外資自8月10日起連續買超欣興，累計20個交易日買超逾6.2萬張；此外，欣興是多檔主動式ETF愛股，依照各家官網資料顯示，00981A持有欣興20,300張，00403A則有8,460張，持股比重占比都位居第三名，00991A有5,900張欣興，00992A持有2,482張。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

欣興

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