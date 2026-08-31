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009803抗跌勝老牌！詹璇依曝年化配息衝近8％ 兼顧成長與現金流

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依指出主動式ETF波動較大易讓投資人抱不住，建議透過納入動能機制的玉山市值動能50（009803）拉高被動市值型比重降震盪，或搭配00878自組抗跌月月配組合。記者余承翰／攝影
詹璇依指出主動式ETF波動較大易讓投資人抱不住，建議透過納入動能機制的玉山市值動能50（009803）拉高被動市值型比重降震盪，或搭配00878自組抗跌月月配組合。記者余承翰／攝影

財經主持人詹璇依在影音中分析，台股經歷6月創新高、7月下旬大幅修正後，8月呈現盤整並逐步止穩。面對市場劇烈震盪，投資人雖看好AI趨勢與企業獲利成長基本面，卻常因難以承受帳面虧損而面臨「看對趨勢卻輸給波動」的困境，甚至在恐慌中停損離場。

針對波動管理，詹璇依指出主動式ETF的Beta值通常落在1.4至1.6之間，呈現大漲大跌的特性，過去三個月多數主動式標的亦呈現負報酬。若投資人無法承受主動式商品的高波動，不必全數拋售，而是應透過資產配置拉高被動市值型ETF的比重，建立穩健的資產基本盤。

在市值型標的選擇上，詹璇依特別點出玉山市值動能50（009803）。相較於傳統老牌市值型ETF（如0050、006208），009803不僅在修正期間跌幅相對收斂，今年以來累積含息報酬率更達約65%。其核心在於納入動能與成長因子，成分股中台積電佔比達4成作為運算核心，其餘6成則涵蓋AI伺服器、電力、網通及散熱等供應鏈。

此外，該ETF具備季節變數權重機制，每年6月轉換為重視股利與價值低估股的「價值模式」，12月則切換為加碼成長股的「動能模式」，達到年中領息、年底衝刺價差的效果。

009803今年上半年已累積配息0.75元，推算年化配息率約達7%至8%，即將迎來9月配息。

在資產配置策略上，詹璇依提出兩大實務方向：

若是受不了主動式波動的投資人，可依自身心理承受度，將被動市值型ETF（如009803）與主動式ETF的配置比例調整為6比4、4比6或8比2，藉此降低整體投資組合的震盪。

若是以領息與低波動為主的投資人，則可運用「自組月月配」策略，將抗跌成長的009803，搭配持股偏向金融股與防守題材的老牌高股息ETF國泰永續高股息（00878），以及波動度相對較小的主動式ETF（00982A），在兼顧配息穩定度、含息報酬率與抗跌能力的前提下，組建全年細水長流的現金流組合。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009803玉山市值動能50 0050元大台灣50 006208富邦台50 現金流 配息 Beta 00878國泰永續高股息 00982A主動群益台灣強棒

詹璇依 基金小姐姐

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