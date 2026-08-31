輝達動員5000億美元建AI！009829囊括韓國核心夥伴 稀飯：布局新選

週四（8/27）輝達公布最新財報後，我也整理了一篇輝達財報，以及台股中高含「輝達」的ETF給大家。

但比起財報數字，現在輝達已經不只想賣GPU，而是開始深入全球AI基礎建設。

最近輝達找來阿波羅、貝萊德、黑石、布魯克菲爾德、高盛、KKR六大金融機構，共同建立AI運算基礎建設融資平台，長期目標是動員超過5,000億美元第三方資金。

因為蓋AI資料中心實在太燒錢，現在連華爾街的資金都被拉進來了。而在這張全球AI基礎建設版圖裡，還有一塊很特別的市場：「韓國」。因為輝達跟韓國大型企業的關係，其實比想像中還要深。

1.韓國要部署超過26萬顆輝達GPU

去年輝達就宣布與韓國政府，以及三星、SK集團、現代汽車等大型企業合作，整體規劃部署超過26萬顆GPU。這已經不是哪一家企業單純多買幾批晶片，而是從政府到大型企業，一起擴大韓國的AI基礎建設。

2.SK海力士與輝達共同開發下一代AI記憶體

今年輝達與SK海力士又進一步宣布多年期技術合作，共同開發下一代AI記憶體。這點我覺得非常重要，因為AI算力需求增加，受惠的從來不會只有GPU。

GPU要處理大量AI運算，背後同樣少不了高頻寬記憶體（HBM），而SK海力士正是全球HBM最重要的供應商之一。現在雙方的關係，也已經從單純的「供應商與客戶」，進一步走向共同開發下一代AI平台所需技術的合作夥伴。

3.韓國大型企業也開始大蓋AI資料中心

韓國的AI布局也不只有半導體。韓國網路龍頭NAVER（韓國最大入口網站之一）正與輝達、布魯克菲爾德擴大AI運算中心，韓國最大電信商SK電訊也積極投入AI雲端與大型運算中心。

所以如果把整張圖攤開來看，會發現韓國參與這波AI浪潮的企業其實非常廣。從三星、SK海力士的半導體，到NAVER的網路與AI、SK電訊的電信與資料中心，甚至還有現代汽車投入自駕、機器人等領域。

現在想投資這些韓國大型企業，其實不用特地開韓股帳戶。台股今年就多了一個新選擇（009829）大華韓國KOSPI 50。

009829追蹤韓國KOSPI 50指數，一次打包韓國50檔大型龍頭企業。像三星電子、SK海力士、NAVER、現代汽車等韓國大型企業，都能透過一檔ETF一起布局。

尤其現在全球都在大蓋AI基礎建設，韓國又同時擁有半導體、記憶體、汽車、網路與電信等大型企業，並且深度參與輝達的全球AI布局，也讓韓國市場多了一個值得觀察的題材。

但如果你的投資組合原本幾乎都是台股、美股，最近又想增加不同國家的配置，韓國就是一個可以開始認識的市場。

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