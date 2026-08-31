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美國非投等債ETF今年規模大增近二成 兩大防禦優勢成避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國非投等債ETF今年規模月月創新高。資料來源：CMoney，台新投信整理
美國非投等債ETF今年規模月月創新高。資料來源：CMoney，台新投信整理

近期美債殖利率飆升至高點，導致市場對聯準會升息的疑慮再起，衝擊股市尤其科技股大幅震盪，資金轉向優質化的美國非投等債ETF避險，根據統計，2026年7月底，國內投信發行的美國非投等債ETF規模已攀升至870億元以上，創下歷史新高；美國非投等債ETF規模今年來呈現月月創新高的榮景，今年前七月總規模已激增近兩成。

台新美國非投等債（00989B）經理人簡大為表示，美國7月通膨降溫，且財政部已迅速啟動大幅回購長天期債券的計劃，引導長債殖利率走跌，預期美國短期升息機率不高，債市仍有表現空間。可優先布局美國非投資等級債ETF，因其具「較短的存續期間」與「較高的票息收益」兩大核心防禦優勢，受利率波動影響有限，價格表現相對穩健，對於想追求存債領息的投資人，可以鎖定此類兼顧成長與防禦的穩定收息組合。

簡大為指出，隨美聯準會降息時程延後，存續期間短的非投等債ETF，能提供較高票息收益，不僅可有效吸收市場價格波動的風險，還能每月為投資人創造實質的債息收益；中長期來看，投資人透過高透明度的債券ETF 工具，布局美國非投資等級債券市場，相較單純投資個債，ETF能有效分散單一企業的個別信用風險，同時還能藉由一籃子債券的配置，同步提升整體投資組合的收益潛力，是存債領息投資人現階段降低市場風險、彈性理財的好工具。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

非投等債 ETF

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