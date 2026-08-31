00406A年化配息近17% …100萬領17萬是真的？高息背後藏1大取捨

主動中信台灣收益（00406A）近期因年化配息率衝上近17%而引發市場高度關注，開盤更屢屢爆出成交巨量。對於追求現金流的投資人而言，在被高息吸引的同時，更需要釐清其配息機制、收益來源與潛在風險。

所謂近17%的年化配息率，是將單月約1.47%的配息水準直接乘以12個月換算而來的推估值。投資人若想達到「投入100萬元、年領17萬元」的理想狀態，前提是買進成本波動極小，且未來每月均能維持相當水準的配息金額，更重要的是除息後股價必須順利填息，才算真正獲利落袋。

00406A的收益核心在於突破傳統高股息僅靠「成分股息」的限制，除主動選股追求資本利得與股利收入外，該基金導入「掩護性買權策略（Covered Call）」賺取選擇權權利金，藉此填補台股非除權息旺季的配息空窗期，支撐月配息金額的穩定度。

掩護性買權策略與節稅優勢

在稅負優勢方面，掩護性買權所收取的選擇權權利金與資本利得，依法不屬於利息或股利所得（54C），免納入個人綜合所得稅計算，亦不受單筆2萬元課徵2.11%二代健保補充保費的限制，對高資產族群具備顯著的節稅效益。

震盪行情受惠但犧牲單邊漲幅

不過，投資人也必須留意此類商品的最大限制。掩護性買權策略適合在「高檔震盪或箱型盤整」行情下運作；一旦市場出現強勁的單邊大多頭行情，基金可能會因選擇權履約而限制投資組合的潛在上漲空間，出現「賺了權利金、犧牲資本利得」的現象。

三大適合族群與資產配置思維

綜合其產品特性，00406A主要適合三類族群：

1、綜所稅率在20%以上、單筆配息易遭課徵補充保費的高所得與存股大戶 2、依賴平滑月配現金流的退休族 3、預期台股將進入區間整理的波段投資人

資產配置上不宜將資金全數單押單一策略標的。穩健型投資人可將00406A配置約30%至40%作為非除息旺季的現金流後盾，其餘部位則可搭配市值型或主動型ETF掌握波段行情，兼顧資本成長與現金流需求。

該基金最新一次除息日訂於2026年9月2日，欲參與本次配息的投資人，最晚須於9月1日前完成買進；面對高息誘惑，理解策略本質與限制，才能在風險與收益之間取得平衡。

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