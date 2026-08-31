0050持有3萬張欣興很危險？網一看權重笑了：才1.42％

欣興爆出檢調搜索爭議，股價上周五劇烈震盪，盤中一度重挫110元，終場下跌70元，以收盤價計算市值單日蒸發約1147億元。由於不少熱門ETF都有欣興持股，也讓市場開始關心：手上的ETF會不會一起被拖下水？

從張數來看，元大台灣50（0050）持有欣興最多，達3萬704張；00981A則持有2萬300張居次。不過只看張數容易產生誤解，0050的欣興權重其實只有約1.42%，主動統一台股增長（00981A）卻高達7.68%、更是第3大持股，單一個股波動對兩檔ETF的影響程度明顯不同。

其他主動式ETF也有較高配置，包括主動群益科技創新（00992A）持有欣興6.24%、00991A為6%、00403A為5.6%、00988A則為5.57%。換句話說，這次市場真正關注的不是「誰持有最多張」，而是哪些ETF把較高比例的資金放在欣興，以及主動式ETF接下來會不會調整部位。

PTT網友看到0050被點名，反應反而相當淡定，一票人直喊「才占0050幾%而已」、「0050哪有差」、「對0050來說根本搔癢」，還有人點出，0050本來就是分散投資大型權值股，欣興目前約1.42%的權重，即使個股出現較大波動，對整檔ETF的衝擊仍相對有限。

相比之下，討論火力更多集中在主動式ETF，有人直言「兩者持倉比重差很多」，也有人認為真正需要觀察的是00981A等高權重持有欣興的ETF後續如何調整。正如一名網友所說：「0050的價值就是1間公司爆，還有49家在。」這波欣興風暴，也意外讓「持有張數」與「持股權重」的差別成了股民討論焦點。

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