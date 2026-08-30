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00830經理人李翰林：費半長線動能強勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報再次超預期，國泰費城半導體ETF（00830）基金經理人李翰林表示，輝達最新財報再次驗證AI產業需求並未降溫，更重要的是，成長動能正從少數大型雲端業者，擴散至AI新創、企業與實體AI應用，顯示全球AI基礎建設仍處於快速擴張階段。

李翰林表示，輝這次財報可歸納出三大亮點：

一，營收、獲利與財測全面優於預期，AI成長動能延續

輝達第2季營收達962.2億美元，年增106%，再次優於市場預估；調整後每股盈餘（EPS）達2.22美元，更關鍵的是，第3季營收預估達1,080億美元，同樣高於市場預期，且公司指出2028會計年度營收可望成長70%，反映AI算力需求仍持續上修。

二，資料中心需求強勁，AI投資從「少數巨頭」走向全面擴散

輝達財報揭露，第2季資料中心營收達890億美元、年增117%，占整體營收高達92%。除大型雲端服務商持續擴大資本支出外，AI雲端、工業及企業客戶營收（ACIE）亦達403億美元、年增138%。這代表AI已不再只是Google、Microsoft、Amazon等大型科技公司的軍備競賽，而是逐步擴散至AI新創、企業應用及實體AI，AI基礎建設需求正由「單點爆發」走向「全面開花」。

三，供應鏈供應鏈吃緊反而凸顯AI需求強度，半導體產業仍是最大受惠者

輝達第2季供應採購承諾由上一季1,190億美元大增至2,790億美元，主要集中於記憶體採購。雖然記憶體及晶圓成本上升，促使毛利率將微幅降低；但從另一角度來看，正凸顯AI基礎建設需求強勁到足以造成關鍵零組件供應緊張，更凸顯出記憶體產業的擴廠、增產速度，跟不上AI爆發性的市場需求。而亞馬遜的200萬顆GPU需求量，也暗示即便走到Agentic AI，GPU需求也未見停滯趨勢。

李翰林認為，「沒有費半，就沒有AI」，AI競賽的本質仍是半導體競賽，從GPU、HBM、先進製程到高速傳輸晶片皆不可或缺；輝達財報不僅是單一公司的成績單，更再次確認全球半導體產業長線成長趨勢，費半指數若因短線市場情緒拉回，反而可留意分批布局機會。

全台唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF國泰費城半導體（00830）今年以來漲幅約63.90%，近一年、二年、三年、五年報酬為117.94%、112.33%、202.40%、294.21%，在同類型ETF表現突出。建議投資人可利用第3季震盪分批建立部位，掌握第4季美國期中選舉過後，政局逐漸明朗化，至明（2027）年第1季的潛在行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

輝達 費城半導體 晶片

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