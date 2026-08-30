升息疑慮未歇！群益00953B配息調升、息利雙漲

中東政治衝突訊息撲朔迷離，升息疑慮遲未降溫，現階段債券操作策略仍以息收為優先考量，也讓配息表現亮眼的債券ETF成為市場焦點。

本周將有九檔債券ETF除息，包括：群益優選非投等債、主動聯博全球非投、群益ESG投等債0-5、大華投等美債15Y+、凱基A級公司債、統一ESG投等債15+、大華優利美A債15、大華優利美公債20、FT金融債10+；其中，群益優選非投等債（00953B）本次每股配發0.067元，較前次調升約10%，受益人可望享有更豐厚的債息收益。

進一步觀察這九檔債券ETF今年來績效，其中三檔繳出正報酬，分別為：群益優選非投等債、主動聯博全球非投、群益ESG投等債0-5，而00953B更以4%漲幅居冠，呈現股價、息收雙雙走強的亮眼表現。

截至28日，00953B除了績效居冠，今年來日均量逾3萬張，流動性最佳，本月還加碼配息，預估年化配息率逾8%，讓投資人每月債息領得更有感。此外，00953B兼具配息優、流動性佳、績效強三大優勢，將是現階段存債族配置首選。有意參與00953B本次領息的投資人，最晚需在9月1日前買進。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，目前多數區域經濟展現韌性，企業獲利持續優於預期，有利非投等債基本面，隨之也推升美國投等債今年來上漲2.37%，表現優於其他債種。而信用利差位處偏緊水準，代表債息將成為主要報酬來源，這讓能提供收益水準突出的非投等債成為資產配置焦點。

展望後市，目前非投等債殖利率高於10年平均，極具吸引力，又具備高票息、低存續優勢，投資人不妨適度配置，以兼顧收益與波動控管需求。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人呂汶芳指出，美伊衝突難解，油價震盪走高，雖然美國財政部擴大回購長債，一度緩和長債賣壓，但升息與供給憂慮仍持續影響債市，進而影響美債殖利率波動加劇。面對高利率恐將延續的環境，在存續期間策略上，可維持短天期配置，以降低利率敏感度。而短天期投等債還享有高信評與高流動性優勢，在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定收益，投資人可分批加碼。

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