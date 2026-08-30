輝達＋南韓央行上調GDP 這ETF雙引擎搶占AI算力與評價修復紅利

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）第2季財報，營收激增106%達962.2億美元，第3季財測展望更突破1,080億美元，全面擊碎市場對AI需求放緩的疑慮。受此利多激勵，全台首檔純韓股ETF—大華韓國KOSPI 50（009829），成為台灣投資人跨國搶吃這波「AI算力＋韓國經濟升級」雙重紅利的最強利器。

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，輝達財報與強勁財測再次印證AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）的剛性需求。隨著NVIDIA Blackwell與新一代GPU平台擴大拉貨，韓系半導體雙雄的三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK hynix）作為全球HBM獨占供應鏈，將迎來獲利大幅上修潮。特別是SK海力士日前宣布實施韓國史上最大規模的40兆韓元庫藏股回購計畫，加上全球科技巨頭資本支出持續擴張，極大地提升了韓國半導體股的企業價值與資本回報率。外資報告評估，韓股晶片巨頭兼具「AI產業核心剛需」與「高股東權益報酬（ROE）」雙重優勢，評價修復行情才剛開始。

賴昱廷指出，除科技題材加持，韓國宏觀基本面亦傳出重磅利多。韓國銀行（央行）8月27日將韓國2026年經濟成長率（GDP）預測值大幅上調至3.3%（原預估2.6%），主因係半導體出口暴增及強勁的景氣復甦動能。雖然央行因應通膨壓力將基準利率微幅上調25個基點至3.00%，但市場普遍解讀，此舉反映了韓國實體經濟與企業獲利體質極為健朗，更能提供股市穩固的下檔支撐。

賴昱廷表示，追蹤韓國KOSPI 50指數的大華韓國KOSPI 50（009829），成分股高度集中於韓國市值最大、流動性最佳的50家龍頭企業。

AI記憶體霸主全攬：重倉布局三星電子與SK海力士，一站式掌握全球HBM與記憶體規格升級商機。

多重產業防禦配置：除了科技股外，同步涵蓋LG新能源（LG Energy Solution）、韓華航太（Hanwha Aerospace）及金融巨頭（KB Financial、Shinhan Financial），完美契合韓國政府推動的「價值提升計畫（Value-up Program）」，兼具成長性與防禦力。

法人分析，009829掛牌首日即爆出近14萬張大量，顯示台灣資金對韓股低估值（Low P/E）與高AI含金量的強烈渴求。在輝達財報利多激勵、韓國央行調升經濟展望與全球資金重新配置亞股的三重利多下，009829堪稱當前卡位全球AI算力供應鏈與韓股評價修復的最佳工具。

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