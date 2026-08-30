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外資買盤回籠AI多頭架構穩固 短線看地緣政治與利率風向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股上周持續走揚，成功收復所有均線。

玉山臺灣市值動能50ETF （009803）經理人蔡長琛表示，短線利空因子仍聚焦在美債殖利率偏高、壓抑科技股估值及波動放大，還有美伊之間地緣政治的風險反覆。但資金短期輪動不影響AI概念股的長多格局。隨著美國期中選舉進入倒數十周，近期觀察川普支持率下滑使政策壓力指數已攀升至近期高點，根據過往經驗，短線川普政策態度軟化機率上升，地緣政治風險緩解將有望推動市場情緒回溫，為後續股市反彈提供契機，資金將持續回補AI科技族群。

009803經理人蔡長琛表示，台股技術性修正壓力近尾聲，股市回歸基本面驅動，ETF標的挑選上，可挑選市值型股票，以AI、半導體相關成長型標的擔任進攻引擎，並輔以金融、低基期科技股等防禦性標的，強化ETF走勢韌性。

玉山金滿意基金經理人郭明玉表示，台股短線面臨「基本面強、量能不足」壓力，須持續觀察籌碼面及國際利空因子。7~8月融券餘額下降、高股息ETF持續吸金，顯示市場並未轉向全面看空，而是短期從AI高估值成長股，輪動至金融、工業與高股息等趨避風險，預料終將回到有獲利基礎的科技主流族群。

郭明玉表示，Warsh淡化前瞻指引，使得市場不確定性上升，10年期期限溢酬升至近年高位，反映投資人要求更高風險補償，對長債與高估值成長股形成壓力。在利空尚未消除前，選股建議挑選今、明年展望良好，具有強勁現金流收益率、正銷售/具盈利增長，以及有吸引力/低估值的優質指數成分股，尤其看好AI需求全面帶動高階電子零組件營運動能，尤其是機構件（滑軌）、ABF載板、CCL及散熱等族群。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 台股 外資 地緣政治 短線 美債

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