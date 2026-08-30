股票型ETF遭賣 科技與半導體資產持續受青睞

面對高利率環境、市場波動與總體經濟不確定環境，投資人在ETF資金動向上也出現資產配置調整，根據貝萊德iShares資金流向8月15日至21日的統計，上周全球股票型ETF呈現淨流出，然固定收益與商品ETF維持強勁資金流入，反映投資人對收益與避險資產的仍有需求然。

股票市場方面，上周全球股票型ETF淨流出約36.7億美元，其中，市值型ETF吸引約20.9億美元資金流入，大型及中型股ETF流入約14.5億美元，科技類ETF也流入11.9億美元，顯示投資人仍相對看好中大型企業獲利與科技產業長期發展。

不過，資金也同步出現獲利了結跡象，大型股ETF上周流出約92.7億美元，成為流出最多的類別，小型股ETF及基礎建設ETF也分別流出約5.58億美元及約2.48億美元。

從區域來看，全球市場ETF吸引約23.1億美元資金流入，加拿大流入約7.18億美元；相較之下，美國流出約82.3億美元，南韓同期也流出約3.78億美元。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）基金經理人楊貽甯表示，即使面對市場進入7月之後的不確定性，今年整體資金流入美國上市ETF金額不減反增，其中投資人逢低買進AI相關ETF力道強勁，正是看好AI大趨勢帶動企業獲利高速成長，目前預估2026年成長率有望達30%左右，而且AI不僅帶來產業革新式的成長，也打破過往的周期循環思維，在通膨可控的環境下，市場勇於逢低承接股票型ETF。

固定收益ETF資產則持續受到市場青睞，整體市場上周淨流入約42億美元，其中，公債ETF流入約44.9億美元居首，其次為整體債券型ETF流入約8.14億美元，相對地，公司債ETF流出約14.7億美元，貨幣市場基金流出約5,600萬美元，顯示投資人近期較為偏好信用風險較低的政府債券。

從存續期間來看，短天期債券流入約27.1億美元，長天期債券亦流入約14億美元，反而中期債券流出約1.26億美元。區域方面，美國固定收益ETF吸引約34.7億美元資金流入，全球債券ETF流入約5.65億美元，歐洲市場則流約出2.31億美元，亞太除日本外的ETF也流出約2,600萬美元。

針對商品ETF上周淨流入約18.8億美元，延續近期強勁表現，其中，實體黃金ETF（Physical Gold ETC）吸引約6.14億美元資金流入，黃金相關ETF則流入約5.68億美元，反映出在地緣政治風險、財政赤字擴張以及市場對長期通膨壓力的擔憂下，黃金持續受到投資人青睞，成為近期市場的避險配置工具。

貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D） 基金經理人游忠憲指出，現階段債市投資來到相對少見的收益機會，焦點不是等待信用利差進一步收斂，而是在殖利率位於相對高檔時，把握長期收益機會，參與近20年來少見的投資級債收益機會，而且在目前環境下，透過全球與多元化的固定收益配置策略，有助於降低市場單一事件所帶來的衝擊，並提升投資組合的韌性，特別是在股市經歷長期上漲後，市場集中度提高，投資人更需要建立分散配置機制，以因應未來可能出現的市場波動。

最新資金流向顯示投資人在股票市場仍維持選擇性布局，尤其偏好半導體、科技及高品質因子策略，同時持續加碼政府債券與黃金等防禦性資產，因應未來市場可能面臨的波動與不確定性。

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