主動式ETF上周都在買哪檔？台半奪加碼王、南亞台塑也上榜

主動式ETF規模今年來大幅成長，其中光是台股主動式ETF規模已經逾8,200億元，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台半（5425）獲得4,940張加碼榮登第一，其次是大聯大（3702）3,799張，第三名的南亞（1303）以3,677張緊追在後。

加碼四到十名分別是台塑（1301）、神達（3706）、超豐（2441）、遠東銀（2845）、台表科（6278）、京元電子（2449）、富邦金（2881）。產業來看，主動式ETF加碼不再以電子股為主，也分散到傳產與金融。電子股主要是半導體，其他有PCB、EMS、電子通路等。

玉山金滿意基金經理人郭明玉表示，上周有輝達遞出亮眼財報與財測利多消息帶動，但短線台股面臨「基本面強、量能不足」壓力，須持續觀察籌碼面及國際利空因子。7~8月融券餘額下降、高股息ETF持續吸金，顯示市場並未轉向全面看空，而是短期從AI高估值成長股，輪動至金融、工業與高股息等趨避風險，預料終將回到有獲利基礎的科技主流族群。

郭明玉表示，聯準會貨幣政策不確定性上升，對長債與高估值成長股形成壓力。在利空尚未消除前，選股建議挑選今、明年展望良好，具有強勁現金流收益率、正銷售／具盈利增長，以及有吸引力／低估值的優質指數成分股，尤其看好AI需求全面帶動高階電子零組件營運動能，尤其是機構件（滑軌）、ABF載板、CCL及散熱等族群。

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