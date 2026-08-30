快訊

對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

遭吳子嘉指控涉金流弊端 鄭朝方嚴正澄清提告捍衛清白

宜蘭奇廟…母雞飛高溫香爐下蛋還有「護法」燒不跑 民眾嘖嘖稱奇

聽新聞
0:00 / 0:00

上周三大法人ETF買超前十大 一半都是主動式、這檔狂買64萬張

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney 統計至8/28；王奐敏／製表
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney 統計至8/28；王奐敏／製表

上周台股上漲2.4%，回到46,000點之上，收復所有短中期均線。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2，主動式ETF變成進貨主力，高達五檔。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達64.7萬張，其次是群益臺灣加權正2（00685L）有17.8萬張，第三名是主動統一台股增長（00981A），也有16.3萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為元大台灣50正2（00631L）、主動凱基台灣（00407A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、元大台灣50（0050）、主動復華未來50（00991A）、群益ESG投等債20+（00937B），以及元大高股息（0056）。前五名的買超張數都逾13萬張，買超前十名之中就有五檔主動式ETF，也有二檔正2。此外，有一檔高股息跟一檔20年期投等債，資金也有轉進偏防禦型的ETF。

玉山臺灣市值動能50ETF（009803）經理人蔡長琛表示，短線利空因子仍聚焦在美債殖利率偏高、壓抑科技股估值及波動放大，還有美伊之間地緣政治的風險反覆。但資金短期輪動不影響AI概念股的長多格局。而隨著美國期中選舉進入倒數十周，近期觀察川普支持率下滑使政策壓力指數已攀升至近期高點，根據過往經驗，短線川普政策態度軟化機率上升，地緣政治風險緩解將有望推動市場情緒回溫，為後續股市反彈提供契機，資金將持續回補AI科技族群。

經理人蔡長琛指出，台股技術性修正壓力近尾聲，股市回歸基本面驅動，ETF標的挑選上，建議挑選市值型股票，以AI、半導體相關成長型標的擔任進攻引擎，並輔以金融、低基期科技股等防禦性標的，強化ETF走勢韌性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

三大法人 ETF 主動式

延伸閱讀

外資買盤回籠、AI多頭架構穩固 短線看地緣政治與利率風向

00981A漲近2%吸金31億！00406A除息倒數吸9億 主動ETF搶鏡

台股ETF上周受益人再增14萬！這三檔各據山頭

美股全黑台股拉回！資金狂湧主動式、槓桿ETF 00406A年化配息17%衝出20萬張大量

相關新聞

主動式ETF上周都在買哪檔？台半奪加碼王、南亞台塑也上榜

主動式ETF規模今年來大幅成長，其中光是台股主動式ETF規模已經逾8,200億元，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台半（5425）獲得4,940張加碼榮登第一，其次是大聯大（3702）3,799張，第三名的南亞（1303）以3,677張緊追在後。

上周三大法人ETF買超前十大 一半都是主動式、這檔狂買64萬張

上周台股上漲2.4%，回到46,000點之上，收復所有短中期均線。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2，主動式ETF變成進貨主力，高達五檔。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達64.7萬張，其次是群益臺灣加權正2（00685L）有17.8萬張，第三名是主動統一台股增長（00981A），也有16.3萬張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。