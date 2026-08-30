上周三大法人ETF買超前十大 一半都是主動式、這檔狂買64萬張

上周台股上漲2.4%，回到46,000點之上，收復所有短中期均線。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2，主動式ETF變成進貨主力，高達五檔。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達64.7萬張，其次是群益臺灣加權正2（00685L）有17.8萬張，第三名是主動統一台股增長（00981A），也有16.3萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為元大台灣50正2（00631L）、主動凱基台灣（00407A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、元大台灣50（0050）、主動復華未來50（00991A）、群益ESG投等債20+（00937B），以及元大高股息（0056）。前五名的買超張數都逾13萬張，買超前十名之中就有五檔主動式ETF，也有二檔正2。此外，有一檔高股息跟一檔20年期投等債，資金也有轉進偏防禦型的ETF。

玉山臺灣市值動能50ETF（009803）經理人蔡長琛表示，短線利空因子仍聚焦在美債殖利率偏高、壓抑科技股估值及波動放大，還有美伊之間地緣政治的風險反覆。但資金短期輪動不影響AI概念股的長多格局。而隨著美國期中選舉進入倒數十周，近期觀察川普支持率下滑使政策壓力指數已攀升至近期高點，根據過往經驗，短線川普政策態度軟化機率上升，地緣政治風險緩解將有望推動市場情緒回溫，為後續股市反彈提供契機，資金將持續回補AI科技族群。

經理人蔡長琛指出，台股技術性修正壓力近尾聲，股市回歸基本面驅動，ETF標的挑選上，建議挑選市值型股票，以AI、半導體相關成長型標的擔任進攻引擎，並輔以金融、低基期科技股等防禦性標的，強化ETF走勢韌性。

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