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成交王不等於吸金王！00403A規模縮水 00981A、00406A逆勢成長

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股28日成交量明顯回溫，成交金額重返兆元大關，共有五檔ETF躋身上市櫃成交量前十名。其中，主動統一升級50（00403A）爆出大量，單日成交量達42.8萬張；主動統一台股增長（00981A）成交量也超過20萬張；主動中信台灣收益（00406A）則以17.3萬張居第三。

根據CMoney統計，28日前五大成交量的ETF當中，僅主動統一台灣增長與主動中信台灣收益單日規模是成長，分別成長35億元與9億元，反觀成交量最大的主動統一升級50單日規模銳減41億元、縮水2.4%。

不過，五檔單日價格都呈現正成長，怎麼會成交量爆量，規模卻急速下降呢？專家表示，成交量放大不一定代表散戶積極進場，部分成交量可能來自法人申購、贖回及造市商調節部位。當資金大量流入ETF時，成交張數往往遠高於一般個股。近期ETF成交量暴增，主要反映市場換手與法人交易熱絡，而非全數來自新增申購資金，可能是部分早期投資人選擇獲利了結，由新資金接手，推升換手率。因此，即使籌碼相當熱絡，基金規模也未必會同步增加。

28日成交量前五大的ETF全數收紅，其中主動統一台股增長上漲1.93%，漲幅居冠；主動中信台灣收益上漲1.13%；主動統一升級50上漲1.07%，排名第三。至於兩檔槓桿型ETF，包括群益台灣加權正2（00685L）與元大台灣50正2（00631L），漲幅也都約在1%左右。

本周ETF市場交易相當熱絡，主動統一升級50股價回升至發行價10元後，成交量明顯放大，近五日累計成交量達124萬張。另一方面，下周即將除息的主動中信台灣收益，因年化配息率約17%，也吸引市場高度關注，近一周成交量逼近百萬張；群益台灣加權正2近一周成交量亦達94.6萬張。

受惠於輝達（NVIDIA）財報利多持續發酵，台股28日開高走高，盤中一度大漲逾600點，突破前波高點，成交值也重新站上兆元水準。

展望後市，主動中信台灣收益經理人張書廷表示，短線受惠於輝達財報利多、AI需求持續擴張，以及外資回補力道增強，市場風險偏好明顯回升。雖然指數短期內不排除因獲利了結而出現震盪，但在企業獲利持續成長及AI需求擴張支撐下，整體多頭格局仍未改變。

張書廷指出，看好AI伺服器、半導體、先進封裝CoWoS、ASIC、高階PCB／CCL、光通訊、液冷散熱及電源管理等族群後市表現。若後續美國通膨數據及聯準會政策發展符合市場預期，台股仍有機會挑戰前高，並續創波段新高。

8/28成交量前五強ETF概況。資料來源：CMoney 投信官網，統計至8／28
8/28成交量前五強ETF概況。資料來源：CMoney 投信官網，統計至8／28

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

吸金 台股 規模

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