快訊

洗產地？欣興電子遭檢調搜索 2副總、12工程師被帶回調查

女老師「吃學生」不只1人受害！他爆嘿咻20至30次：遭要求保密

沙德爾前腳剛走…台灣天氣仍不穩定 下周恐有新颱風帶雨彈轟北部

外資、主動式 ETF 愛股！欣興遭檢調搜索 下周一經理人比手速？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

IC載板四雄之一欣興（3037）28日爆出遭到桃園地檢署、調查局搜索，檢調帶回公司2名副總、1名會計，並扣押電腦和相關文件，欣興並發布重訊，指公司全力配合檢調單位調查，以釐清案情，強調對公司營運不受影響。不過多檔主動式ETF都有持股欣興，且均為前十大持股之一，下周一經理人會如何動作，引發關注。

欣興28日早盤一度創高衝上1,230元，午盤卻由紅翻黑，並一路急殺至1,070元，收在1,110元，大跌近6%。

市場傳出欣興因涉及內部作假帳、內線交易嫌疑，以及協助大陸轉運貼牌，遭到檢調搜索。欣興於28日15:59發出重訊說明，欣興指出，台灣桃園地方檢察署28日指揮桃園市調處至本公司，以涉及妨害農工商罪進行搜索調查。

欣興表示，將全力配合檢調單位調查，以釐清案情，並強調公司營運正常，對財務、業務並無重大影響。

欣興爆出司法疑雲，而欣興是多檔主動式ETF愛股，經理人下周會如何看待此一事件，引發市場關注。依照各家官網資料，00981A持有欣興20,300張，00403A則有8,460張，持股比重占比都位居第三名，00991A有5,900張欣興，為其第五大持股，00982A沒有持有欣興，00992A持有2,482張，是第四大持股。

不僅主動式ETF持有大量欣興，觀察三大法人籌碼面，外資自8月10日起也連續買超欣興，累計20個交易日買超逾6.2萬張，28日也續買3,673張。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

欣興 外資 ETF

延伸閱讀

疑涉洗產地？欣興電子中午遭搜索 2副總、12工程師遭帶回調查

南亞科成交值超車台積電！外資大買逾3萬張 台塑集團全面收高

外資買超490億元！主動式ETF還是最愛 鴻海也轉買超終止連8賣

韓版0050？ ETF 009829掛牌首日爆逾13萬張成交量、擠進前十名

相關新聞

006208高中就存！大學生月投1.3萬引熱議 網讚爆：時間是最大優勢

大學生高中起定期定額買006208，如今每月投資金額將增至1.3萬元，是否全押一檔引發討論；網友認為先養成投資習慣，時間就是最大優勢。

外資、主動式 ETF 愛股！欣興遭檢調搜索 下周一經理人比手速？

IC載板四雄之一欣興（3037）28日爆出遭到桃園地檢署、調查局搜索，檢調帶回公司2名副總、1名會計，並扣押電腦和相關文件，欣興並發布重訊，指公司全力配合檢調單位調查，以釐清案情，強調對公司營運不受影響。不過多檔主動式ETF都有持股欣興，且均為前十大持股之一，下周一經理人會如何動作，引發關注。

大摩上修台灣經濟成長率預測 這檔主動台股ETF掌握成長&收益

摩根士丹利（大摩）將台灣2026年經濟成長率預測由8.9%大幅上修至11.6%，2027年預測也由4.7%調升至7.5%。若2026年最終成長率達到大摩預估水準，可望創下1987年以來、近40年最高全年經濟增速。28日台股續攻，盤中一度漲近600點，再創波段新高，且呈價量齊揚走勢，有望走出7月中旬以來的去槓桿利空。

台股量能重返兆元 00403A 突破個股重圍 奪全市場成交王

台股28日終場大漲356.23點或0.77%，指數站回46,000點之上，以46,331.45點作收，成交量重新破兆元，交投火熱回溫。全市場成交量前五大，有兩檔主動式ETF，及兩檔電子權值股、一檔塑化股，其中，主動統一升級50（00403A）突破個股重圍，成交42.7萬張，為全市場成交王。

題材型 ETF 前七月吸金650億美元 槓桿 ETF 規模單季暴增70%

根據投信投顧公會的數據顯示，主動式ETF定期定額戶數7月底已突破31萬戶再創歷史新高；然而，定期定額投入金額跟6月底相比卻下滑9.46%，反映投資人雖持續透過定期定額參與市場，卻開始降低投入規模、並提高現金水位。摩根資產管理補充，從投資人對定期定額「戶數增加、金額下滑」的現象可看出，投資人目前並未選擇離開市場，而是改以較小金額分批投入，反映風險意識明顯升溫。

大立光創新高 持有大立光的台股 ETF 00992A 漲幅居冠

台股在光通訊類股帶動下續漲，全球光學鏡頭龍頭大立光（3008）連續飆出2根漲停板，寫歷史新高價，市場關注是否進一步挑戰「萬金股」；大立光強漲，連帶激勵成分股中持有較多大立光的台股ETF績效表現亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。