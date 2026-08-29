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AI襲來 巴菲特的價值投資還管用嗎？專家警告這類股票恐重傷

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00918下周公布配息將創新高？孫太預估衝上1.5元：7月換股大賺成底氣

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
財經作家孫太指出00918成立以來含息總報酬達235%，只要持有理由未變就不必急著賣出，並看好7月成分股換股實現的豐厚獲利，預估下周公布配息有望衝上1.5元創新高。圖／聯合報資料照片
財經作家孫太指出00918成立以來含息總報酬達235%，只要持有理由未變就不必急著賣出，並看好7月成分股換股實現的豐厚獲利，預估下周公布配息有望衝上1.5元創新高。圖／聯合報資料照片

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來交作業了，上回分享00918的時候有粉絲問：「孫太，現在ETF都漲這麼多了，是不是該先調節一點？」

這應該是很多投資人曾遇過的問題。

看到手中持股ETF漲了一大段，帳面獲利越來越多，於是腦袋開始在打架，甚至出現獲利了結的聲音。

「現在是不是太高了？」

「是不是該先賣一點，把獲利放回口袋？」

我的想法是，只要長期持有的理由沒有改變、總報酬持續成長，就不必因為股價上漲而急著調節。

如同巴菲特所說：「如果你不願意持有一檔股票十年，那就連十分鐘都不要持有。」

那麼長期持有的依據為何？

我們直接看看00918這幾年的表現，成立以來含息總報酬約235.02%，近6個月含息總報酬約56.87%，這段時間的績效表現，成績大家有目共睹，目前規模來到1155億元。

很多人會把高股息ETF想成「領息工具」，但如果一檔ETF準備抱很多年，我認為觀察它一路領息下來，總資產有沒有繼續長大。這點很重要。

再來就是最多存股族關心的議題

這次到底會配多少？

00918上一季每單位配1.26元，單次配息率約4.32%。

那，這次還有沒有機會再往上？

我認為機會很大！

大家常說：買股是徒弟，會賣的才是師父。

隨著這些成分股在七月換股時被剔除，帳面獲利轉為已實現的資本利得非常客可觀。

上次被換出去的前五大成分股。

國巨：約+356.71%、聯電：約+236.04%

富邦金：約+24.35%、國泰金：約+23.35%、健鼎：約+5.32%

（*其中國巨、聯電兩檔，持有期間漲幅尤其突出。）

結論

回到粉絲一開始問的：「股價已經漲這麼多，要不要調節？」

巴菲特曾說過「股市的設計，是把錢從積極的人轉給有耐心的人。」並表示「我們最喜歡的持有期間是永遠。」

當然，這不是叫大家買了之後永遠不能賣。

而是我認為，真正的長期投資，不需要因為價格漲了一段，就急著離場，比起一直猜現在是不是高點，你更需要在意是。

持有理由有沒有改變？

總報酬有沒有繼續成長？

原本的選股邏輯有沒有持續發揮效果？

如果這些答案都還在，何不選擇讓時間繼續替你的資產工作呢？

最後 大家都想知道00918這次到底會配多少？

上次1.26元已經讓不少人驚訝了，

看完七月的換股績效，用已實現獲利去反推，孫太認為非常有機會創新高！

我猜配1.5元！大家猜多少？

◎本文獲 孫悟天存股-孫太 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 巴菲特

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