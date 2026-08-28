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大摩上修台灣經濟成長率預測 這檔主動台股ETF掌握成長&收益

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

摩根士丹利（大摩）將台灣2026年經濟成長率預測由8.9%大幅上修至11.6%，2027年預測也由4.7%調升至7.5%。若2026年最終成長率達到大摩預估水準，可望創下1987年以來、近40年最高全年經濟增速。28日台股續攻，盤中一度漲近600點，再創波段新高，且呈價量齊揚走勢，有望走出7月中旬以來的去槓桿利空。

主動中信台灣收益ETF（00406A）經理人張書廷表示，本波台灣經濟成長最大的結構性變化，在於成長動能已逐步由科技出口向國內投資、服務業及民間消費擴散，不再完全仰賴單一外需引擎。大摩歸納出三項主要成長動能，可望為台灣企業獲利與台股中長期表現提供支撐。

首先，全球AI應用需求持續強勁，帶動台灣半導體、AI伺服器、PCB、散熱、電源及高速傳輸等科技產品出口成長。輝達（NVIDIA）最新財報顯示，2027會計年度第2季營收達962.2億美元、年增106%，資料中心營收年增117%，本季財測亦優於市場預期，再次驗證全球算力及資料中心建置需求尚未降溫。

第二，強勁出口正進一步推升國內資本支出。隨半導體先進製程、先進封裝、伺服器及關鍵零組件供應鏈擴充產能，企業增加設備採購、廠房建置與研發投資，使AI紅利由出口端延伸至國內投資、就業及企業所得，形成更完整的經濟成長循環。

第三，服務業復甦、政策支持及所得改善，有助於提振民間消費信心。隨科技產業獲利與員工所得成長，搭配股市財富效果及內需服務活動回升，消費對經濟成長的貢獻可望提高，使台灣經濟由過去偏重出口，逐漸轉向外需、投資與消費同步成長。

張書廷指出，台灣經濟基本面與企業獲利展望維持正向，但台股來到相對高檔後，指數波動及產業分化也可能同步加劇。投資策略不宜只追逐單一熱門個股，而應透過基本面研究，在半導體、AI伺服器、PCB、散熱、測試及電力基礎建設等產業中，篩選具備訂單能見度、獲利成長及競爭優勢的企業。

00406A採取成長股搭配掩護性買權的投資架構，一方面由經理團隊主動布局台灣AI產業鏈及具成長潛力的企業，參與台灣經濟與企業獲利擴張機會；另一方面透過賣出買權收取權利金，增加投資組合的收益來源，在市場高檔震盪時，爭取部分波動緩衝。

在收益分配方面，00406A本次每受益權單位預估配發0.138元，以8月27日基金淨值試算，預估年化配息率上看17%。本次最後買進日為9月1日，除息交易日為9月2日，配息預計於9月30日發放。

張書廷表示，大摩上修台灣經濟成長預測，不只是對AI出口動能的肯定，也反映AI紅利正逐步向資本支出、服務業及民間消費擴散。投資人可透過00406A主動布局台灣AI成長潛力股，同時搭配掩護性買權策略，在參與台股中長期成長之餘，兼顧收益與現金流需求。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

大摩 ETF 經濟成長率預測

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