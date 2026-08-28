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006208高中就存！大學生月投1.3萬引熱議 網讚爆：時間是最大優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生高中就開始定期定額006208，如今打工後月投資金額增至1.3萬元，該不該分散配置掀起討論。圖／聯合報資料照片
大學生高中就開始定期定額006208，如今打工後月投資金額增至1.3萬元，該不該分散配置掀起討論。圖／聯合報資料照片

大學生每月有1.3萬元可以投資，該全部定期定額一檔ETF，還是分散買不同標的？一名大學生分享，自己高中時就開始存股，至今約2年，每月固定投入4000元買富邦台50（006208），如今開始打工，準備把每月投資金額提高到1.3萬元。

原PO投資風格偏保守，不考慮個股，因此正在猶豫要不要繼續把1.3萬元全部投入006208，還是拆一半尋找其他ETF。他也注意到市場上出現不配息ETF，但笑稱目前自己的配息金額「也沒有配到需要繳稅」。

留言區不少網友反而建議不用把投資搞得太複雜，有人認為006208與0050同樣都是台灣大型權值股為主的市值型ETF，如果原本已經習慣006208，繼續定期定額也是一種簡單做法；也有人偏好0050，理由則放在規模、歷史與費用等考量。

至於每月1.3萬元要不要拆開投資，有網友建議可以把1萬元繼續投入原本的市值型ETF，剩下3000元再考慮美股ETF、其他類型ETF，甚至乾脆留下來當緊急預備金；如果根本不想研究市場，也有人認為沒必要為了「分散」硬是多買一檔。

還有一名同樣從接近18歲開始投資、目前20歲的網友現身分享，自己現在每月投入1.5萬元，其中1萬元買006208、5000元配置其他ETF。比起到底選一檔還是兩檔，留言區更在意的反而是原PO高中就開始投資這件事：本金或許還不大，但能在學生時期養成固定投入的習慣，時間本身就是很大的優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

006208富邦台50 ETF 市值型

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