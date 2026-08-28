台股量能重返兆元 00403A 突破個股重圍 奪全市場成交王

台股28日終場大漲356.23點或0.77%，指數站回46,000點之上，以46,331.45點作收，成交量重新破兆元，交投火熱回溫。全市場成交量前五大，有兩檔主動式ETF，及兩檔電子權值股、一檔塑化股，其中，主動統一升級50（00403A）突破個股重圍，成交42.7萬張，為全市場成交王。

全市場成交量前五大，分別為：主動統一升級50、聯電（2303）、群創（3481）、主動統一台股增長（00981A）、國喬（1312）。值得一提的是，今天剽悍漲停的聯電，兩檔強勢吸金的主動式ETF──00403A、00981A也都有將其納入持股。

正因為選股精準，讓00403A、00981A兩檔ETF收漲1.07%、1.93%，漲幅都跑贏大盤、也戰勝台股正2 ETF。其中，00981A漲幅居所有主動式ETF漲幅之冠，推升00981A股價登30元大關，收在30.09元。

展望後市，統一投信台股研究團隊分析，短期受到美期中大選影響，加上聯準會政策的不確定性，股市將呈現震盪整理格局。不過台股基本面良好，中長線來看有望在上述不確定性淡去後，於第4季展開向上行情。

選股策略部分，統一投信台股研究團隊表示，長期而言，投資布局將聚焦先進製程，包含廠務、設備、封裝等，及AI基礎設施關鍵零組件，如 HVDC(高壓直流)機櫃電源模組與CPO(光纖)，和進入漲價循環的記憶體、ABF/PCB上游材料及被動元件。

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