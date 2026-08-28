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題材型 ETF 前七月吸金650億美元 槓桿 ETF 規模單季暴增70%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全台主動式ETF基金規模、受益人數、定期定額戶數與金額變化。 (資料來源：投信投顧公會，摩根資產管理整理)
全台主動式ETF基金規模、受益人數、定期定額戶數與金額變化。 (資料來源：投信投顧公會，摩根資產管理整理)

根據投信投顧公會的數據顯示，主動式ETF定期定額戶數7月底已突破31萬戶再創歷史新高；然而，定期定額投入金額跟6月底相比卻下滑9.46%，反映投資人雖持續透過定期定額參與市場，卻開始降低投入規模、並提高現金水位。摩根資產管理補充，從投資人對定期定額「戶數增加、金額下滑」的現象可看出，投資人目前並未選擇離開市場，而是改以較小金額分批投入，反映風險意識明顯升溫。

根據彭博資訊與摩根資產管理統計，在AI與地緣政治的推波助瀾下，全球投資人熱烈追逐主題型ETF。光是今年前七個月，全球題材型ETF就吸引約650億美元資金流入，全球槓桿型ETF的規模在第2季大增約70%，其中約75%的增量集中於美國市場，尤其單一個股槓桿ETF數量明顯增加。此外，資金輪動與市場波動的明顯加快，也讓槓桿型與主題型ETF的波動風險快速升高。

摩根資產管理指出，經過上半年的狂熱之後，AI、核能與太空產業等熱門題材型ETF陸續出現-11.1%、-21.3%與-29.6%的修正；而且7月全球ETF資金流向中，亞洲股票型ETF也出現明顯淨流出，部分市場更開始檢討槓桿產品對投資人風險管理的影響，顯示市場正逐漸從追逐熱門故事，回到檢視企業獲利與基本面的軌道。

摩根資產管理表示，在全球地緣政治風險升高、能源轉型及AI基礎建設需求持續擴張帶動下，基礎建設、國防、電力設備及AI基礎設施等主題仍具長期資金吸引力；但題材型ETF與槓桿型ETF的資金輪動速度加快，也意味著投資人將面臨更高的波動風險。提醒投資人在追求趨勢成長機會的同時，更應重視資產配置與風險管理，避免因短期市場情緒變化而承受過大波動。

槓桿型ETF發行數量暨7月股票型ETF前十大淨流出市場。（資料來源：彭博資訊、摩根資產管理）
槓桿型ETF發行數量暨7月股票型ETF前十大淨流出市場。（資料來源：彭博資訊、摩根資產管理）

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 題材 槓桿

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