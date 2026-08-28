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大立光創新高 持有大立光的台股 ETF 00992A 漲幅居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光。聯合報系資料照片
大立光。聯合報系資料照片

台股在光通訊類股帶動下續漲，全球光學鏡頭龍頭大立光（3008）連續飆出2根漲停板，寫歷史新高價，市場關注是否進一步挑戰「萬金股」；大立光強漲，連帶激勵成分股中持有較多大立光的台股ETF績效表現亮眼。

觀察94檔台股ETF中，有35檔持有大立光，包括主動群益科技創新（00992A）、第一金工業30（00728）、主動群益台灣強棒（00982A）、富邦特選高股息30（00900）等12檔持有權重超過3%，其中持有張數最多的是主動群益科技創新，持有343張，績效因此大進補，在近兩日大立光的漲停帶動下，00992A也以4.24%漲幅居冠。

市場法人表示，大立光憑藉過去累積之由於業界的高精度鏡頭對位技術，若順利切入 CPO 供應鏈，隨 CPO 應用由 Scale-Out 向 Scale-Up 擴展，考量 Scale-Up 所需頻寬約為 Scale-Out 的 5-10 倍，將帶動 FAU 用量提升，將為公司帶來極大的營收挹注。持有大立光的台股ETF未來績效表現更可期。

主動群益科技創新(00992A)ETF經理人陳朝政指出，AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將成長超過20%。當前台股盤勢與產業趨勢，首要焦點還是應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，突顯AI商機成長趨勢不減，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成⾧題材支撐的標的。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，AI算力規格持續升級，台企為AI基建重要技術供應商，台股長線多頭格局不變。從台灣供應鏈角度來看，資金將從追逐普遍性的產業漲價 Beta，逐步轉向個別公司的技術 Alpha。因此下半年製造業循環受惠者，需要更加關注企業是否具備規格升級、客戶認證、先進製程、系統整合及量產良率等真正的技術領先優勢。

成分股持有大立光權重3%以上的12檔台股ETF。（資料來源:CMONEY、2026/8/27）
成分股持有大立光權重3%以上的12檔台股ETF。（資料來源:CMONEY、2026/8/27）

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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