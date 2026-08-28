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存股領回本金...0成本就是賺？杉本00919、00878、0056試算：20年恐少賺227萬

聯合新聞網／ 杉本來了
杉本以00919、0056與00878試算指出，單靠配息回本約需10至13年，但若忽略股息再投入與ETF淨值變化，20年後財富差距可能超過227萬元。本報資料照片
杉本以00919、0056與00878試算指出，單靠配息回本約需10至13年，但若忽略股息再投入與ETF淨值變化，20年後財富差距可能超過227萬元。本報資料照片

高股息ETF近年成為全民存股顯學，許多投資人除了關心每季入帳的股息金額，更常將「靠配息把當初投入的本金全數領回」、達成所謂「零成本」視為重要里程碑。

針對投資人熱議的領息回本速度，財經YouTuber杉本透過最新配息數據，以0056、00878與00919三檔熱門標的進行長期情境試算，直言單純靠配息回本約需10至13年，但存股族若忽略「股息再投入」與「本金資產淨值變化」，實際累積的財富差距將超過百萬元。

00919、0056、00878試算投入百萬領息回本速度

杉本指出，若以單筆投入100萬元本金試算：00919今年累計配息2.86元，以股價約30.32元換算，殖利率約9.43%，年領約9.43萬元股息（平均每月約7,858元），若維持相同水準，理論上約10.6年可領回百萬本金；。

0056以股價52.55元、配息4.082元計算，殖利率約7.76%，年領約7.76萬元，回本約需12.88年。

00878以股價32.38元、配息2.49元計算，殖利率約7.68%，年領約7.68萬元，回本約需13.02年。

然而，杉本強調，10到13年僅是靜態數學推估，長期存股更需關注兩大關鍵盲點：

盲點一：股息花掉還是再投入？20年複利差距高達227萬

第一是「股息是否再投入的複利差距」。

以年化8%配息率為例，若每年將8萬元股息全數提領花費，20年後為「100萬本金＋160萬累積股息」，總資產為260萬元。

但若將每季配息持續再投入，20年後資產規模將膨脹至約487.5萬元，兩者差距高達227.5萬元。杉本提醒，累積階段若能保留部分股息再投資，雪球效應才能真正發酵。

盲點二：小心左手換右手！本金淨值漲跌決定真實報酬

第二是「20年後手上的ETF還值多少錢」。

杉本以00878設算極端情境，同樣是累積領回100萬元股息，若20年後ETF淨值下跌50%，總資產僅剩150萬元；但若淨值成長50%，總資產則達250萬元。

杉本提醒，高配息若伴隨淨值長期衰退，實質上只是拿自己的本金發給自己。

投資人應將「零成本」視為存股過程中的趣味紀錄，而非衡量ETF體質的唯一標準，能長期穩定維持配息能力並兼顧資產成長，才是理想的存股標的。

◎本文獲 杉本來了 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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