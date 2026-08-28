ETF 熱潮持續 元大證券推「50密碼」掀全民討論

隨著國人長期投資理財觀念普及，台股ETF投資熱度持續高漲。根據證交所最新統計，元大台灣50 ETF（0050）定期定額戶數持續高居百萬大關以上，顯示國人透過ETF長期理財的趨勢更加成熟。因應全民投資熱潮，元大證券推出「尋找50高手」限時活動，以「50」作為活動趣味密碼，鼓勵更多民眾輕鬆跨出投資理財的第一步。

元大證券表示，台股ETF具備分散風險、投資門檻低等特性，已是許多投資人資產配置的工具之一。為持續推動普惠金融與長期投資觀念，這次「尋找50高手」針對全體客戶推出驚喜好禮，即日起至2026年9月30日，身分證字號同時含有「5」與「0」、生日月或日含有「5」、姓名中帶有「伍、五、武」任一字，或於活動期間內交易台股ETF累積滿5筆，線上登錄活動就有機會抽中新台幣5056元電子禮券。

為服務多元的投資需求，元大證券持續優化數位金融體驗。近期投資先生APP推出全新「簡易模式」受到市場熱烈討論，直覺的介面不但整合台股看盤、選股與下單，更提供一鍵切換功能，讓投資人可依據個人使用習慣，隨時在簡易看盤與專業模式無縫切換，不論是剛接觸投資的新手或習慣專業看盤的資深投資人，都能找到最適合的操作方式，享受更流暢與高效的投資體驗。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。