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主動台股ETF8月績效前十強輾壓大盤表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
8月以來台股ETF表現前十名。(資料來源：CMoney)
8月以來台股ETF表現前十名。(資料來源：CMoney)

台股自7月底來到波段低位後，8月起向上震盪奮起，統計截至8月27日止，8月來加權指數反彈6.62%，逾半數台股ETF也同展反攻氣勢，期間漲幅優於大盤表現，更有25檔產品反彈幅度逾一成。若取前十強來看，又以主動式台股ETF表現最為亮眼，於前十強中佔據七席，以主動群益科技創新（00992A）上漲24.49%績效最為強勁，也突顯出主動式台股ETF因具備靈活調整持股的優勢，更有望於類股表現輪動快速的環境中表現脫穎而出。

群益投信台股ETF研究團隊表示，在AI供應鏈基本面未變下，台灣經濟動能仍舊強韌，而AI概念股也持續為投資主軸，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」，因此在投資布局上也更講求彈性靈活調整持股內容，而也正是主動式台股ETF的優勢之一，投資人不妨多多善用，尤其是在全球AI需求明確、台廠有望持續受惠的環境中，選股策略聚焦科技創新的主動式台股科技ETF，亦能協助投資者全方位即時掌握AI關鍵技術節點商機。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，整體來看，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠，包括晶圓代工、ASIC、散熱、伺服器等相關需求具備高能見度，整體AI供應鏈仍處於上升週期，後市表現仍值關注。在投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代週期，提前卡位題材短線爆發契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 大盤

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