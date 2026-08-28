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「1億男」坦言若買00981A已賺2700萬！郭哲榮：挑主動型ETF不如直接0050
摩爾投顧投資長郭哲榮在影音中針對主動型ETF與市值型ETF元大台灣50（0050）進行比較分析。
他指出，先前推薦的主動統一台股增長（00981A）從低檔23.2元漲到29.5元，波段漲幅達到約27%，若以1億元資金計算可賺進約2700萬元，但他強調這類主動型ETF主要適合拿來「搶反彈」，若就中長期投資而言，核心配置依然應該回歸0050。
郭哲榮直言，投資人若想挑選主動型ETF，往往需要花心思猜測哪一檔能打敗大盤，但拉長時間來看，台灣的主動型ETF預估至少有80%（相當於每5檔裡面有4檔）的績效最終會輸給0050。
他認為，既然主動型ETF長期跑贏大盤的機率不高，投資人與其費心挑選，不如直接選擇0050。
此外，郭哲榮提醒，00981A若波段漲幅接近31至32元準備創新高時，便可以考慮獲利了結並轉進0050；若投資人真的要參與主動型ETF，建議優先選擇各投信旗下推出的「第一檔」指標產品，但中長期的穩健配置，依然以抱緊0050最為合適。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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