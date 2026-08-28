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買下台灣最強50家企業！0050每月存1萬滾出近1900萬 莎莉：報酬破700％

聯合新聞網／ 綜合報導
理財創作者莎莉透過回測指出，每月定期定額1萬元投資0050，20年累計投入240萬元可滾成近1900萬元、報酬率逾700%，免選股即可共享台灣前50大龍頭企業的成長成果。記者許正宏／攝影
理財創作者莎莉透過回測指出，每月定期定額1萬元投資0050，20年累計投入240萬元可滾成近1900萬元、報酬率逾700%，免選股即可共享台灣前50大龍頭企業的成長成果。記者許正宏／攝影

理財影音創作者「莎莉的投資日記」在影音內容中，分析元大台灣50（0050）的投資邏輯與長期報酬表現。

她指出，0050對新手而言是相對容易入門的投資方式，自己也將其作為投資部位的基本盤

0050的核心邏輯在於追蹤台灣市值前50大公司，投資人買進的並非單一企業，而是一次參與包含台積電聯發科鴻海等大型權值股在內的台灣代表性企業；只要這些龍頭企業持續成長，0050便能跟隨市場同步向上。

針對長期投資成效，莎莉以近20年的歷史數據進行定期定額回測：

若每個月固定投入1萬元，20年下來累計投入本金約240萬元，最終累計資產可成長至將近1900萬元，20年間的整體報酬率超過700%。

莎莉表示，0050提供了一種簡單且不需預測單一強勢個股的投資管道，投資人只要願意持續參與市場並維持定期投入，就有機會共同享受台灣優質企業長期發展帶來的成長成果。

◎本文獲 莎莉的投資日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 報酬 基本盤 權值股 市值 台積電 聯發科 鴻海

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