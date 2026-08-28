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買下台灣最強50家企業！0050每月存1萬滾出近1900萬 莎莉：報酬破700％
理財影音創作者「莎莉的投資日記」在影音內容中，分析元大台灣50（0050）的投資邏輯與長期報酬表現。
她指出，0050對新手而言是相對容易入門的投資方式，自己也將其作為投資部位的基本盤。
0050的核心邏輯在於追蹤台灣市值前50大公司，投資人買進的並非單一企業，而是一次參與包含台積電、聯發科、鴻海等大型權值股在內的台灣代表性企業；只要這些龍頭企業持續成長，0050便能跟隨市場同步向上。
針對長期投資成效，莎莉以近20年的歷史數據進行定期定額回測：
若每個月固定投入1萬元，20年下來累計投入本金約240萬元，最終累計資產可成長至將近1900萬元，20年間的整體報酬率超過700%。
莎莉表示，0050提供了一種簡單且不需預測單一強勢個股的投資管道，投資人只要願意持續參與市場並維持定期投入，就有機會共同享受台灣優質企業長期發展帶來的成長成果。
◎本文獲 莎莉的投資日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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