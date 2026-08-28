電力基建 ETF 有錢途

隨AI資料中心加速擴建，全球用電需求快速攀升，市場投資焦點延伸至電力基礎建設。近期美國前眾議院議長裴洛西最新交易紀錄更顯示，其家族資金首度布局獨立電力生產商，顯示聚焦AI背後龐大的能源需求衍伸的商機前景亮眼。

從富邦ESG綠色電力（00920）、台新美國電力基建、FT潔淨能源、中信電池及儲能以及中信數據及電力等電力概念ETF績效來看，截至昨（27）日，相關ETF今年以來普遍繳出正報酬。

其中，富邦ESG綠色電力今年來漲35.85%居冠，其餘如台新美國電力基建漲24.98%、FT潔淨能源亦上漲16.81%，反映AI用電、電網升級及能源轉型題材持續獲得市場資金關注。

富邦ESG綠色電力經理人洪珮甄表示，AI產業競爭已不再只是晶片效能與算力規模的比拚，隨資料中心快速擴張，能否取得充足且可靠的電力，已成為AI算力持續成長的重要環節。從中長期來看，AI資料中心擴建，加上全球電氣化及能源轉型趨勢，將持續帶動發電、輸配電、電網升級及電力設備資本支出。近期華爾街研究機構持續看好電力設備產業後市，相關業者最新單季營收年增及獲利亮眼，顯示AI算力競賽逐步轉化為實質電力設備與基建需求。AI加上電力基建有望成為中長期結構性投資主題。

台新美國電力基建經理人王惜安表示，美國賓州祭出全美最嚴數據中心興建規範，開發商須自備電力，表明政府希望AI數據中心自行解決電力問題，直接催生未來AI資料中心走向「自己蓋電廠」模式，帶動AI自帶電商機大增，有利於與AI相關的電力基建類股，中長期基本面具實質訂單支撐，建議投資人看好AI電力需求，可透過海外電力基建ETF作中長期布局，較能完整掌握AI自帶電的投資商機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來在AI科技興起、電動車銷量成長雙趨勢驅動下，大幅提升對電力的需求，加上受極端氣候與地緣政治風險干擾，多國政府也將多元電力發展作為國家核心政策之一。

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