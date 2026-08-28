大立光概念ETF 春風得意

台股在光通訊類股帶動下續漲，全球光學鏡頭龍頭大立光（3008），昨（27）日股價再度強勢漲停，飆上6,915元歷史新天價，帶動持有大立光的台股ETF績效表現亮眼。

根據CMoney統計至26日，台股原型ETF共有40檔或46.51%持有大立光，平均持股權重2.1%，其中，主動永豐科技趨勢和第一金工業30的大立光含量逾6%，分為6.84%和6.11%，其餘依序為復華富時高息低波5.89%、中信成長高股息5.25%、主動群益科技創新4.94%、富邦特選高股息30的4.6%、兆豐龍頭等權重4.39%。

另從漲跌表現觀察，截至昨日，持有大立光比重前十大的台股原型ETF本周來績效全數贏過大盤，又以主動式ETF表現最佳，包含主動永豐科技趨勢漲8.33%、主動群益科技創新也漲5.37%，其餘如中信成長高股息3.19%、富邦旗艦50的3.05%、第一金工業30的2.71%、玉山市值動能50的2.66%、兆豐龍頭等權重2.45%、主動國泰動能高息2.42%、復華富時高息低波1.96%、富邦特選高股息30的1.87%。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將成長超過20%。當前台股盤勢與產業焦點還是在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年，凸顯AI商機成長趨勢不減，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成長題材支撐的標的。整體而言，逢低分批布局，選股不選市的投資策略不變。

富邦旗艦50經理人林威宇表示，近期台股持續走高，在AI需求擴張、企業獲利成長支撐下，中長期具韌性。隨AI運算規模快速提升，記憶體、高速互連及矽光子等技術重要性同步提升。

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