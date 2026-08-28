持股科技雙雄 ETF 靚

AI晶片龍頭輝達、全球資安領導廠商CrowdStrike最新一季財報表現亮眼，帶動相關持股比重高的海外科技主動ETF績效。主動安聯美國科技（00402A）、主動台新龍頭成長（00986A）以及主動群益美國增長（00997A）等三檔同時持有兩家股票的ETF受矚目。

輝達財報與財測雙雙優於市場預期，再次釋出AI產業需求持續升溫的強烈訊號。比較在台掛牌的跨國股票主動式ETF「含輝量」，以主動安聯美國科技ETF（00402A）持有輝達比重達8.73%居冠，其次為主動台新龍頭成長ETF的5.99%，以及主動摩根美國科技ETF的3.90%。

除了輝達，全球資安領導廠商CrowdStrike最新財報同樣繳出亮眼成績單，不僅成功由虧轉盈，更同步上調全年財測展望，反映企業加速導入AI應用的同時，對資安防護需求也快速攀升。市場認為，「AI+資安」正逐漸成為繼AI晶片之後，另一條備受看好的長期成長主軸。

主動安聯美國科技ETF經理人洪華珍表示，輝達打造AI基礎設施生態圈的新商業模式，有機會進一步延長AI資本支出循環，受惠範圍不僅侷限於GPU，更將擴及CPU、高頻寬記憶體（HBM）、光通訊、網通設備、液冷散熱以及電力基礎建設等相關供應鏈。

洪華珍指出，目前市場關注焦點已逐漸從AI概念驗證，轉向AI產業獲利實現階段，未來包括AI伺服器出貨、超大型資料中心建置進度、半導體設備接單情況，以及大型科技公司資本支出規模等關鍵指標，將持續影響全球科技股與半導體產業的評價表現。

法人分析，從投資配置角度來看，00402A積極布局AI核心受惠企業，除了持有輝達比重達8.73%，為同類型台灣主動式美國科技ETF中最高之外，也同步配置CrowdStrike達1.34%，兼顧AI算力與AI資安兩大長期成長趨勢。

此外，主動台新龍頭成長則持有CrowdStrike 3.4%最多，主動群益美國增長則持有2.5%。

主動台新龍頭成長ETF經理人蘇聖峰表示，輝達第2季財報營收與獲利數據均超越華爾街預期，總營收達962億美元，年增高達106%，更驚豔的是，2028財年營收將再大幅成長70%。

龍頭企業憑藉其規模和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性，常是資金的避風港，長期投資價值看好。

隨著CSP資本支出續創新高、AI大廠獲利大躍進的帶動下，預期全球股市多頭格局可延續，短線若遇較大回檔修正可分批布局，龍頭股將是上攻的領頭羊。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。