00919等7檔台股ETF收盤創新高 160萬投資人笑呵呵

受到人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）財報與財測均優於預期利多激勵，台股27日續漲，終場上漲142.6點，收在45,975.22點，漲幅0.31%，也帶動台股ETF績效長紅。統計94檔台股ETF中，包括群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、中信成長高股息（00934）等7檔ETF收盤價率先創新高，讓逾160.6萬投資人笑不攏嘴。

進一步觀察這7檔台股ETF中，包括00919在內就有4檔是高息型ETF，讓投資人穩健投資又息利雙收。據了解00919即將公布第14次配息資訊，市場對其連續維持年化配息率10%以上高配息政策的延續深具期待。市場法人表示，台股後市來看仍維持偏多結構，不過仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

群益投信台股ETF研究團隊表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來得低，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，目前台股仍屬「多頭整理」，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。而高息型ETF成分股波動度相對可控，建議投資人可續抱台股高股息ETF。其中更因金融市場熱絡，進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀，持有金融股比例高的台股高息ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，投資人都可逢低分批布局或是續抱。

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