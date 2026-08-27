快訊

預估一路往北走！艾陶颱風生成了 最新路徑曝光

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

抱39張00713與套牢國巨！她想換0050 網評：兼顧息收與機會成本

聯合新聞網／ 綜合報導
一名36歲女公務員持有39張00713與成本1100元的國巨，因考慮轉換配置至0050而發文請益，引發網友針對國巨套牢機會成本與ETF現金流配置熱烈討論。記者余承翰／攝影
一名36歲女公務員持有39張00713與成本1100元的國巨，因考慮轉換配置至0050而發文請益，引發網友針對國巨套牢機會成本與ETF現金流配置熱烈討論。記者余承翰／攝影

一名36歲女網友近日在Dcard分享自己的股票配置，目前持有39張00713及4張國巨，由於國巨持有成本相當高，她直言「要1100才能解套，可以當傳家寶了」，但目前仍沒有認賠打算。她透露自己未婚、任職公職，名下已有一間無貸款房屋，不過每月收入與生活開銷大致打平，因此想重新思考長期投資配置。

原PO提出3種規劃，包括將00713全部換成0050、繼續持有00713並把股利投入0050，或採取其他配置方式。部分網友認為，36歲距離退休還有一段時間，可以適度增加市值型ETF配置；但也有人認為，在目前收支大致打平的情況下，00713配息仍有現金流功能，不一定需要一次全部換掉。

不過討論焦點很快轉向她手上的4張國巨。由於成本高達1100元，部分網友認為，即使不願認賠，也應將等待解套期間的機會成本納入考量，思考資金若轉往0050、台積電等其他標的，是否有不同選擇；也有人認為國巨仍有後續題材，可以考慮減碼，而非一次全部出清。

對於00713的處理方式，網友看法則相對多元，有人建議保留部分部位降低波動，再逐步增加0050；也有人認為，如果00713原本買進成本不高，可以繼續持有，將領到的股息慢慢投入0050，不必為了更換配置一次大幅調整。

至於國巨套牢問題，留言區討論相當熱烈，有人打趣「一張不賣,奇蹟自來」，也有人直言「巨巨要重回千元比你百米跑進9秒還難,回頭是岸」、「等十年吧」，另有網友反問「真的回到1100他捨得走嗎？」；不過也有人認為「國巨至少有希望吧 應該啦」，對後續走勢仍抱持期待。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00713元大台灣高息低波 0050元大台灣50 國巨 ETF 股利 套牢

延伸閱讀

國巨跌不停PTT炸鍋！網酸「哲哲買0050會員買國巨」：財富對折等400

輝達財報恐成火燒連環船！陳嘉偉示警C波大跌：台股將跌到31117

00919含金量大爆發！金融股助攻衝高 艾蜜莉讚：左手資本利得、右手領息雙贏

2300萬不給趙建銘全買0050現有5.4億！艾蜜莉：期待翻倍太低估、實際是23.6倍

相關新聞

抱39張00713與套牢國巨！她想換0050 網評：兼顧息收與機會成本

36歲公職女持39張00713、4張國巨，考慮改配置0050；網友建議兼顧配息現金流，並評估國巨套牢的機會成本。

2300萬不給趙建銘全買0050現有5.4億！艾蜜莉：期待翻倍太低估、實際是23.6倍

「爸，你說代為投資理財，那一開始本金多少？」 「不知道。」 「那現在報酬率多少？」 「不知道。」

00919含金量大爆發！金融股助攻衝高 艾蜜莉讚：左手資本利得、右手領息雙贏

00919的所有人，今天全數解套！不得不說，00919含「金」量真高！ 第一個「金」是，00919金融股比重已經超過5成，金融股最近輪流漲一點、漲一點，合作起來，幫我們把00919一起抬上歷史新高了。 第二個「金」當然是，我們這些持有人帳戶裡的錢囉。

0050規模破2兆...隨便買就能撼動台積電？數據揭「持股僅占2.19%」

0050大到可以決定個股價格？許多人都有一個疑問，0050市值達到2.3兆，最大持股台積電佔將近60%，0050隨便買是不是就可以撼動成分股的價格？ 我們直接看數據：0050最新持有台積電股數是5.68億，而台積電的發行股數是259.3億，0050持有台積電股份2.19%，其他個股請搭配圖。 答應我，不要再說ETF把台股買上去了，連台灣最大ETF，大多都在2%左右，才2％要決定個股的價格，可能真的有點難。

輝達財報報喜 台股重返46,000點、成交量前十名有六名是 ETF

輝達財報再次拯救全村！輝達最新財報與財測雙雙優於市場預期，加上台灣7月工業生產指數再創歷史新高，激勵台股今（27）日開高走高，早盤一度大漲近560點、逼近46,400點；隨部分權值股出現獲利了結，指數漲幅略為收斂，在46,300點附近高檔震盪。

00919等7檔台股ETF收盤創新高 160萬投資人笑呵呵

受到人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）財報與財測均優於預期利多激勵，台股27日續漲，終場上漲142.6點，收在45,975.22點，漲幅0.31%，也帶動台股ETF績效長紅。統計94檔台股ETF中，包括群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、中信成長高股息（00934）等7檔ETF收盤價率先創新高，讓逾160.6萬投資人笑不攏嘴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。