抱39張00713與套牢國巨！她想換0050 網評：兼顧息收與機會成本

一名36歲女網友近日在Dcard分享自己的股票配置，目前持有39張00713及4張國巨，由於國巨持有成本相當高，她直言「要1100才能解套，可以當傳家寶了」，但目前仍沒有認賠打算。她透露自己未婚、任職公職，名下已有一間無貸款房屋，不過每月收入與生活開銷大致打平，因此想重新思考長期投資配置。

原PO提出3種規劃，包括將00713全部換成0050、繼續持有00713並把股利投入0050，或採取其他配置方式。部分網友認為，36歲距離退休還有一段時間，可以適度增加市值型ETF配置；但也有人認為，在目前收支大致打平的情況下，00713配息仍有現金流功能，不一定需要一次全部換掉。

不過討論焦點很快轉向她手上的4張國巨。由於成本高達1100元，部分網友認為，即使不願認賠，也應將等待解套期間的機會成本納入考量，思考資金若轉往0050、台積電等其他標的，是否有不同選擇；也有人認為國巨仍有後續題材，可以考慮減碼，而非一次全部出清。

對於00713的處理方式，網友看法則相對多元，有人建議保留部分部位降低波動，再逐步增加0050；也有人認為，如果00713原本買進成本不高，可以繼續持有，將領到的股息慢慢投入0050，不必為了更換配置一次大幅調整。

至於國巨套牢問題，留言區討論相當熱烈，有人打趣「一張不賣,奇蹟自來」，也有人直言「巨巨要重回千元比你百米跑進9秒還難,回頭是岸」、「等十年吧」，另有網友反問「真的回到1100他捨得走嗎？」；不過也有人認為「國巨至少有希望吧 應該啦」，對後續走勢仍抱持期待。

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