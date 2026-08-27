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0053將分割 專家建議同時加碼0050和0053才能攻守兼具

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
0053將分割可望帶動買氣，專家建議同時加碼0050和0053才能攻守兼具。聯合報系資料照
0053將分割可望帶動買氣，專家建議同時加碼0050和0053才能攻守兼具。聯合報系資料照

0053元大電子ETF即將在10月8日召開受益人大會，進行分割議案和不配息議案的投票，分割之後投資人的進場門檻將大為降低。ETF專家建議，已經有0050的，不用特別賣掉去買0053，而是另外透過0053增加對台灣AI成長動能的配置。

專家分析，就如同美股市場，S&P500代表的是整體大盤，納斯達克代表的是美股科技；而台灣市場裡，0050代表的就是台灣大盤，訴求是穩健；0053代表的就是台股科技，訴求是成長，雖然都是市值型的ETF，但是還是有所不同。

專家指出，尤其是手上同時持有0050和0053的投資組合，當科技股在大幅波動時：「比較容易抱得住！ 」因為0053科技市值股特性，成長更具想像空間，但相對波動也會比較大，這個時候0050就可以發揮穩定的功能，簡單來說，0050扮演的是穩健打底、降低波動的角色，0053則能使成長加速、在科技股大漲的時候能強化攻擊。

元大投信先前分割0050和0050正2，0053成為元大下一檔要分割的ETF，根據元大團隊內部的評估，希望能夠把這兩大ETF結合，提供給持有者「進可攻、退可守」的攻守兼備組合。

對於0050的穩定性，專家以最近陳幸妤跟趙建銘的2300萬教育基金風波為例指出，倘若以20年來0050的年化報酬率來觀察，即使18年來每年扣掉百萬元的現金，也就是扣掉1800萬作為家用生活費，但是在18年後小孩成年時，仍然有3100萬到3200萬的剩餘資產，等於總資產仍然成長三成，也因此原本的2300萬元一毛不少，還額外多出了將近900萬元。

若將2300萬放在銀行定存，雖然本金看似安全，但扣除18年來的通貨膨脹的影響，購買力將大幅縮水，尤其是現在通膨已經超過了銀行的三年期定存利率的水準，實際上已經實質利率為負，因此放在定存更不划算。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 美股 門檻 0053元大電子

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