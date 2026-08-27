2300萬不給趙建銘全買0050現有5.4億！艾蜜莉：期待翻倍太低估、實際是23.6倍

＊原文時間8月25日。

「爸，你說代為投資理財，那一開始本金多少？」

「不知道。」

「那現在報酬率多少？」

「不知道。」

「投資的標的是什麼？投資哪一支股票？哪一支ETF？買了哪一個保單？保單能不能拍給我看？」

「不知道，這些細節你不用多問。」

如果我是兒子，聽到這裡大概也會開始滿頭問號了。這段對話，是陳幸妤今天受訪時，轉述長子跟趙建銘，前一天講了快1小時的內容。

兒子後來直接問：「如果拿去買0050，現在都翻倍了，那是不是也要算投資報酬？」

我看到這裡忍不住想，家庭糾紛我不評論，但這位兒子問的，其實都是投資最基本的問題。你幫我管2300萬元，本金多少？買了什麼？現在值多少？這幾年的報酬多少？

他們家的家務事我們就不管了，其實我也很好奇，2300萬元如果從陳幸妤的長子出生，從那時一直放到0050，到現在會變成多少？

陳幸妤的長子2002年出生，那時候台灣甚至還沒有0050。0050一直到2003年6月才成立，6月底正式掛牌，當時掛牌價只有36.96元。

假設那時候，真的把2300萬元全部買進0050，大約可以買到62.2萬股。後來0050在2025年1拆4，持股會變成大約248.9萬股。

再用今天0050約104.4元來算，這批股票現在的市值，大約會來到：2億5987萬元！（很多報導應該是沒有計算到分割，所以數字會少很多）

2300萬元，放了23年左右，光看現在手上的股票，就已經變成接近2.6億元，大概是原本的11倍多。

你以為這樣已經很誇張了嗎？還沒喔，因為剛剛這2.6億元，只算股價上漲和股票分割，這20多年來0050配出來的股息，我們通通都沒有拿回去再投資。

如果假設每次領到股息，都乖乖再買回0050，按照這段期間約2256%的含息總報酬來算，當年的2300萬元，到今天大約會變成5億4190多萬元！

對，從2.6億元，又直接跳到5.4億元。

等於原本2300萬元，最後變成大約23.6倍。

這時候再回頭看那句：「如果當初買0050，現在應該翻倍了吧？」只能說真的太低估0050了啦。

而這也是我覺得，長期投資最容易被低估的一件事。

時間拉到20多年以後，真正拉開差距的，除了股價一路成長，還有那些每次看起來，好像沒有多驚人的股息，一次又一次重新投入之後，慢慢滾成另一大塊資產。

2300萬變2.6億已經很嚇人，股息再投入後變5.4億，這時候才真的看得出來，「時間+複利」到底有多兇。

不要不信，有時候一句「我幫你投資」，時間拉到10年、20年後，背後牽涉的可能早就不只本金，報酬、股息、複利，甚至錯過其他機會的差距。

2300萬元放久了，差距真的可能上億元！

不要幫別人投資！不要幫別人投資！不要幫別人投資！那如果是兒女的錢，至少本金、標的、交易紀錄、股息和市值，全都要留清楚，因為時間一久，責任會越滾越大的。

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