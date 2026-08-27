聽新聞
0:00 / 0:00
00919含金量大爆發！金融股助攻衝高 艾蜜莉讚：左手資本利得、右手領息雙贏
＊原文時間8月26日。
群益台灣精選高息（00919）的所有人，今天全數解套！不得不說，00919含「金」量真高！
第一個「金」是，00919金融股比重已經超過5成，金融股最近輪流漲一點、漲一點，合作起來，幫我們把00919一起抬上歷史新高了。
第二個「金」當然是，我們這些持有人帳戶裡的錢囉。
右手領股息，而且還是免繳稅的100%「資本利得」、左手享受股價創高的資產成長。
這就像是，買了一間小套房收租，每季房租準時匯進來，然後實價登錄，發現房價也創新高了。
今天全數的人解套，那再更早一點買，是不是就是人生勝利組了？
◎本文獲 艾蜜莉-自由之路 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。