00919含金量大爆發！金融股助攻衝高 艾蜜莉讚：左手資本利得、右手領息雙贏

＊原文時間8月26日。

群益台灣精選高息（00919）的所有人，今天全數解套！不得不說，00919含「金」量真高！

第一個「金」是，00919金融股比重已經超過5成，金融股最近輪流漲一點、漲一點，合作起來，幫我們把00919一起抬上歷史新高了。

第二個「金」當然是，我們這些持有人帳戶裡的錢囉。

右手領股息，而且還是免繳稅的100%「資本利得」、左手享受股價創高的資產成長。

這就像是，買了一間小套房收租，每季房租準時匯進來，然後實價登錄，發現房價也創新高了。

今天全數的人解套，那再更早一點買，是不是就是人生勝利組了？

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