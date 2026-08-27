台股開高帶動主動式 ETF 交投熱絡 這兩檔海外主動式 ETF 漲勢奪冠

在台灣掛牌的ETF，現在其實已經可以讓我們一檔買下不同國家的大型龍頭企業了！如果想投資各國市值前50大企業，目前台股已經有不少選擇。 台灣最經典的就是（0050）元大台灣50、（006208）富邦台50，主要鎖定台灣大型權值股。 去年底則多了投資美國市場的（009811）統一美國50、（009813）貝萊德標普卓越50，其中009811追蹤NYSE美國50指數，鎖定美國大型龍頭企業。 今年韓國也多了一個新選擇，就是（009829）大華韓國KOSPI 50，讓投資人可以直接透過台股ETF，布局韓國大型企業。

2026-08-27 09:01