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台股開高帶動主動式 ETF 交投熱絡 這兩檔海外主動式 ETF 漲勢奪冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）公布2026年第2季財報，盤後交易股價大漲4.12%。台股27日受到激勵開高，盤中指數站回46,000點，同步帶動主動式ETF表現。觀察盤中成交量前10名主動式ETF，以主動統一全球創新（00988A）、主動統一前沿科技（00411A）為漲幅第一及第二名，且都是海外主動式ETF，充分展現吸納全球股市上漲動能的選股優勢。

根據統計，盤中成交量前10名主動式ETF，包含主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動群益科技創新（00992A）、主動凱基台灣（00407A）、主動國泰動能高息（00400A）、主動統一全球創新（00988A）、主動統一前沿科技（00411A）。

進一步以漲幅排序，統一全球創新（00988A）、主動統一前沿科技（00411A）分別拿下漲幅前兩名。其中，26日才新掛牌就一口氣包辦同類型商品漲幅王、成交王的00411A，27日成交同樣熱絡，備受市場期待與關注。

展望後市，主動統一前沿科技ETF（00411A）經理人郭智偉表示，儘管短期市場震盪可能加劇，但美股企業獲利維持強勁，基本面仍支撐股市長線多頭格局，並可望受惠期中選舉政策利多。此外，AI仍是科技產業主軸，雲端龍頭財報已顯示投資效益逐步反映於營收，看好具定價能力的關鍵零組件、製造業及AI軟體、基礎建設與能源，以及機器人、無人駕駛、太空經濟及量子電腦等成長題材。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 主動式 00988A統一全球創新主動式ETF 00411A主動統一前沿科技

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