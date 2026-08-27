輝達財報報喜AI續旺！00891含輝量達6成 台積電聯發科受惠深

輝達（NVIDIA）財報再度優於市場預期，帶動美股走強，也激勵台股今（27）日開高走高。法人表示，AI需求熱度未減，輝達財報持續展現強勁成長動能，而台灣供應鏈涵蓋晶圓代工、先進封裝、伺服器組裝、液冷散熱及機器人生態系等關鍵環節。隨著新一代 Vera Rubin 平台陸續進入量產階段，台廠出貨可望迎來新一波高峰，看好輝達供應鏈後市表現，其中又以半導體族群最具成長潛力，建議投資人可持續關注並分批布局。

全台規模最大、受益人數居冠的半導體ETF，中信關鍵半導體（00891）聚焦台灣半導體產業鏈，持股多數與輝達AI供應鏈高度相關，其中約六成為核心受惠股。第一大持股台積電（2330）權重超過四成，此外，信驊（5274）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、健策（3653）及旺矽（6223）等，也都是直接受惠於輝達AI需求成長的重要企業。

除此之外，中信關鍵半導體（00891）持股中的聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、力成（6239）、力旺（3529）、穩懋（3105）、愛普（6531）及祥碩（5269）等相關晶圓代工、封測、矽智財、記憶體及高速傳輸產業亦可分享到AI長期發展紅利而成長。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，輝達最新財報釋出的訊號相當強勁，不僅本季營收再次優於市場預期，更罕見預估2028會計年度營收將成長約70%，顯示全球AI基礎建設支出仍處於擴張週期。中信關鍵半導體（00891）的輝達供應鏈含量相當高，涵蓋晶圓代工、IC設計、先進封裝與測試等關鍵環節。

若以未來6至18個月的產業展望來看，對台灣半導體產業及AI相關供應鏈仍維持正向看法，投資人透過單一檔ETF，即有機會參與全球AI產業成長所帶來的潛在紅利。

張圭慧進一步指出，AI帶動的半導體需求尚未出現降溫跡象，產業成長動能已從晶片製造逐步擴散至封裝測試、散熱、高速傳輸及PCB等領域。隨著全球科技巨頭持續加碼AI基礎建設投資，台灣供應鏈在全球AI生態系的重要性可望進一步提升

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