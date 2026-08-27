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0050規模破2兆...隨便買就能撼動台積電？數據揭「持股僅占2.19%」

聯合新聞網／ 遲早要退休
0050規模已破2.3兆，但以台積電持股僅占2.19%來看，ETF雖大，仍不足以單靠買進就明顯撼動成分股價格。記者曾原信／攝影
0050規模已破2.3兆，但以台積電持股僅占2.19%來看，ETF雖大，仍不足以單靠買進就明顯撼動成分股價格。記者曾原信／攝影

0050大到可以決定個股價格？許多人都有一個疑問，元大台灣50（0050）市值達到2.3兆，最大持股台積電佔將近60%，0050隨便買是不是就可以撼動成分股的價格？

我們直接看數據：0050最新持有台積電股數是5.68億，而台積電的發行股數是259.3億，0050持有台積電股份2.19%，其他個股請搭配圖。

答應我，不要再說ETF把台股買上去了，連台灣最大ETF，大多都在2%左右，才2％要決定個股的價格，可能真的有點難。​

夏天很熱，你跑去買一杯西瓜汁，你喝了一口跟老闆說：這西瓜汁也太稀了吧，老闆回說：這有2%的西瓜耶？你肯定ＯＯＸＸ

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台積電 ETF 0050元大台灣50

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