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0050規模破2兆...隨便買就能撼動台積電？數據揭「持股僅占2.19%」
0050大到可以決定個股價格？許多人都有一個疑問，元大台灣50（0050）市值達到2.3兆，最大持股台積電佔將近60%，0050隨便買是不是就可以撼動成分股的價格？
我們直接看數據：0050最新持有台積電股數是5.68億，而台積電的發行股數是259.3億，0050持有台積電股份2.19%，其他個股請搭配圖。
答應我，不要再說ETF把台股買上去了，連台灣最大ETF，大多都在2%左右，才2％要決定個股的價格，可能真的有點難。
夏天很熱，你跑去買一杯西瓜汁，你喝了一口跟老闆說：這西瓜汁也太稀了吧，老闆回說：這有2%的西瓜耶？你肯定ＯＯＸＸ
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