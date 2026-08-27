輝達財報報喜 台股重返46,000點、成交量前十名有六名是 ETF

輝達財報再次拯救全村！輝達最新財報與財測雙雙優於市場預期，加上台灣7月工業生產指數再創歷史新高，激勵台股今（27）日開高走高，早盤一度大漲近560點、逼近46,400點；隨部分權值股出現獲利了結，指數漲幅略為收斂，在46,300點附近高檔震盪。

市場資金也持續透過ETF參與本波行情。截至今日上午盤中，成交量前十名中有六檔是ETF，其中，主動中信台灣收益（00406A）名列ETF成交量前五，反映投資人對「主動選股加收益策略」的關注度仍高。

輝達公布2027會計年度第2季營收達962.2億美元，季增18%、年增106%，高於市場預估約920億美元；資料中心營收達890億美元、年增117%，調整後每股盈餘2.22美元，同樣優於預期。公司並預估本季營收可達1,080億美元，上下浮動2%，再度高於市場共識，帶動輝達盤後股價一度上漲逾4%。

輝達財報反映全球AI算力及資料中心建置需求仍然強勁，也激勵台積電、奇鋐、大立光及部分AI供應鏈早盤走揚。盤面資金除回流大型電子權值股，也向PCB、ABF載板及電子零組件擴散，南電、亞電盤中攻上漲停，景碩、欣興等相關個股同步走強，顯示市場焦點正從AI晶片進一步延伸至載板、材料、散熱及高速傳輸等周邊產業鏈。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，輝達財報與台灣工業生產數據相互呼應，顯示AI基礎建設需求仍處於擴張階段。台灣擁有從先進製程、先進封裝、PCB與載板，到伺服器、散熱、電源及測試介面的完整供應鏈，在全球雲端服務業者持續擴大資本支出下，相關企業營收與獲利仍具中長期成長空間。

張書廷指出，近期台股雖受國際政經變數影響而震盪，但產業基本面並未轉弱。尤其當AI需求由單一晶片向整體機櫃、資料中心及電力基礎設施擴散，投資機會也將從少數大型權值股延伸至具技術門檻與成長潛力的供應鏈企業，主動選股的重要性隨之提高。

主動中信台灣收益即將進行本次收益分配，每單位預估配發0.138元；以8月26日淨值進行簡單年化試算，預估單月配息率約1.43%。本次最後買進日為9月1日，除息交易日為9月2日，預計9月30日發放配息。

張書廷表示，輝達財報優於預期及台灣工業生產連續29個月正成長，再次證明AI並非短期題材，而是持續推動台灣產業升級與企業獲利的結構性趨勢。

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