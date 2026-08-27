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連陳幸妤兒都懂買0050翻倍！郭哲榮點破盲點：沉得住氣才是贏家

聯合新聞網／ 綜合報導
針對陳幸妤長子引發的0050翻倍話題，郭哲榮點出散戶常因沉不住氣而錯過行情，強調「標股是等來的」，唯有耐得住橫盤沉悶並改掉追高殺低習慣才是長期贏家。記者袁志豪／攝影
針對陳幸妤長子引發的0050翻倍話題，郭哲榮點出散戶常因沉不住氣而錯過行情，強調「標股是等來的」，唯有耐得住橫盤沉悶並改掉追高殺低習慣才是長期贏家。記者袁志豪／攝影

摩爾投顧投資長郭哲榮在影音中聚焦元大台灣50（0050），並藉由近期陳幸妤趙建銘引發熱議的2300萬元教育基金話題切入分析。

他指出，連一般人都知道「買0050早就翻倍了」，若該筆資金當初確實長期投入0050，依這幾年的成長幅度計算，資產早已翻倍甚至上看數倍。他強調，若不懂複雜的個股操作，直接配置0050搭配美股科技型的富邦NASDAQ（00662），就是能經得起時間考驗的長期穩健策略。

針對投資人心態，郭哲榮點出「標股是等來的」...

他分析，許多人之所以無法在0050上賺到錢，主因是「沉不住氣」，無法忍受股價在百元附近長時間橫盤整理的無聊過程，最終錯過隨後的拉升行情。

呼籲投資人應改掉追高殺低的習慣，唯有耐得住盤整期的沉悶並長期抱緊，才能真正享受到0050帶來的資產增長果實。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00662富邦NASDAQ-100基金 ETF 郭哲榮 陳幸妤 趙建銘

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