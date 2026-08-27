0053 ETF將分割和不配息 投資人將有兩大優勢

元大投信上週正式公告「0053元大電子」預計於10月8日召開受益人大會，進行分割議案不配息議案的投票，此外該ETF也將更名為「元大科技市值ETF」，更強調元大投信掌握兆元市值科技龍頭之特色。

「0053元大電子」主要以投資台灣兆元市值科技龍頭的產品為主，可說是目前最完整涵蓋科技龍頭投資的產品，這次召開受益人大會的兩大議案，一方面可以分割降低投資人入手門檻，另一方面改為不配息讓投資人可以更有效率參與台灣科技龍頭企業市值複利增長。

元大電子ETF（0053）即將召開受益人大會討論的分割和改為不配息兩項議案，不但引起市場的關注，政大商學院副院長周冠男也在臉書上提出相關的評論，他認為，相較於市場關注哪一檔ETF又配出驚人殖利率，0053這次提出的兩項議案，才更值得關注。

周冠男一直認為ETF的配息其實阻礙複利的累積指出，對於這次0053不但要分割，而且不配息，周冠南在臉書發文中非常肯定元大投信在正式文件中直接說明不配息的考量，包括可以減少所得稅、二代健保補充保費、跨行匯費，以及投資人自行將配息再投入所產生的手續費與時間成本，藉此提升長期複利效率。

周冠男直言，ETF分割不會讓投資人變有錢，只是改變單價與持有單位數。不配息也不等於少賺，只是改變現金流的取得時間、稅負與再投入方式。兩者都不會憑空改變投資人的總資產價值。需要現金流時，賣出一小部分單位即可。基金配息，本質上也只是把原本屬於投資人的資產發還而已。

周冠來也呼籲應該要打破「配息才是取得現金流的王道」。他強調，連投信都開始把商品往更符合投資理論、稅務效率與長期複利的方向調整了，投資人不要盲從很多名嘴所強調的配息說。

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