009829、009811、0050...買下台美韓TOP50！稀飯：不是選誰而是產業拼圖

在台灣掛牌的ETF，現在其實已經可以讓我們一檔買下不同國家的大型龍頭企業了！如果想投資各國市值前50大企業，目前台股已經有不少選擇。

台灣最經典的就是（0050）元大台灣50、（006208）富邦台50，主要鎖定台灣大型權值股。

去年底則多了投資美國市場的（009811）統一美國50、（009813）貝萊德標普卓越50，其中009811追蹤NYSE美國50指數，鎖定美國大型龍頭企業。

今年韓國也多了一個新選擇，就是（009829）大華韓國KOSPI 50，讓投資人可以直接透過台股ETF，布局韓國大型企業。

所以這篇我想把三個市場最早推出的0050、009811、009829放在一起比較，看看同樣都是「前50大」，台灣、美國、韓國三檔ETF的組成到底有什麼差異！

先從台灣投資人最熟悉的元大台灣50（0050）來看。

0050最大的特色，就是台積電濃度非常高。

從前十大持股來看，台積電占比就接近6成，接下來才是聯發科、台達電、鴻海等公司，因此0050的走勢，很大程度會受到台積電與台灣科技產業影響。

美國的結構就不太一樣。

統一美國50（009811）目前前幾大持股包括輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌等科技巨頭。

雖然科技股同樣占有重要地位，但不像0050高度集中在單一公司，而是由多家大型科技巨頭共同撐起整體表現。

至於韓國，集中度同樣相當高。

大華韓國KOSPI 50（009829）前兩大成分股SK海力士、三星電子，合計權重就超過6成，後面則還有SK Square、三星電機、現代汽車、KB金融、新韓金融、韓華航太等大型企業。

台灣：台積電一枝獨秀 美國：多家科技巨頭並立 韓國：三星電子+SK海力士雙核心

也因為三個市場背後的產業結構不同，績效自然不會永遠同步。

從近一年的指數走勢來看，三者的差距就非常明顯。

這段期間韓股表現最突出，在2026/6/22報酬率一度來到297.91%；同一天0050的報酬率也來到約106.26%；至於009811追蹤的美股指數，則在2026/8/7來到近一年高點25.47%。

若從2026/3/31跌破季線後開始觀察，截至2026/6/22，009829追蹤指數強勢反彈114.89%，同期0050指數漲幅約54.22%，韓股反彈力道明顯更強。

不過隨後市場進入去槓桿階段，韓股也出現更劇烈的波動，呈現出高彈性、高波動的市場特性。

把這三個市場放在一起比較，不是為了要選出「哪一國最值得買」。因為我們買進的，是三套不同的市場與產業結構。

過去台灣投資人的海外股票配置，很容易第一個就想到「美股」，但韓國其實也是全球科技供應鏈中很重要的一塊。

尤其現在AI題材當道，台灣、美國、韓國雖然都能參與AI產業成長，但受惠的環節其實不太一樣。

美國掌握AI晶片設計、雲端服務與軟體生態系；台灣強在晶圓代工與完整的半導體供應鏈；韓國則在HBM、記憶體等領域占有重要地位。

所以從資產配置的角度來看，韓股提供的不只是「另一個國家」的選擇，而是讓原本以台股、美股為主的投資組合，再增加不同市場與產業的曝險。

對台灣投資人來說，思考的方式不一定只是0050、009811、009829哪一檔績效最好，而是可以進一步思考：自己的投資組合，是不是過度集中在單一市場？

如果原本就有不少台股部位，再加入美股或韓股，比較像是把投資範圍從「台灣前50大」，慢慢擴展到其他國家的大型企業，而不是單純去猜下一個漲最多的市場。

畢竟今年跑第一的市場，明年未必還是第一；現在相對落後的市場，也不代表未來沒有機會，沒有人知道下一年，究竟會輪到哪一個市場跑在最前面。

比較可惜的是，目前台股還沒有一檔直接鎖定「日本市值前50大企業」的ETF，不然台灣、美國、日本、韓國前50大龍頭，就差不多可以湊齊一套了！

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